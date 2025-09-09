Apple komt met een nieuw accessoire voor je iPhone: zo ziet dat eruit

Er komt een nieuw accessoire voor je iPhone. Deze schouderband ziet er misschien niet speciaal uit, maar is voorzien van een speciaal Apple-sausje!

Apple komt met compleet nieuw accessoire voor je iPhone: zo ziet dat eruit

Tijdens het iPhone-event van 9 september komen er nieuw iPhones, maar volgens geruchten komt er ook een nieuw accessoire aan. Je moet dan denken aan een soort schouderband waaraan je je iPhone kunt vastmaken.

De band komt in verschillende kleuren en is gemaakt voor de nieuwe iPhone 17-hoesjes. Deze hoesjes hebben ook een kleine inkeping waaraan je de schouderband kunt bevestigen aan je iPhone. Je kunt de iPhone dan als een soort kleine heuptas dragen.

Ze zijn volgens geruchten van hetzelfde materiaal gemaakt als de gevlochten sportbandjes van de Apple Watch. Maar we verwachten ook dat Apple met siliconen versies gaat komen.

De schouderband van Apple heeft echter nog iets speciaals. De hele band is namelijk magnetisch. Waarschijnlijk kun je dan je iPhone magnetisch vastmaken aan de schouderband. Je kunt het systeem een beetje vergelijken met MagSafe, waarop je onder andere je iPhone (en andere apparaten) kunt vastklikken.

Het is een slim en makkelijk systeem om je iPhone mee te nemen en je hoeft hem dan niet meer in je broekzak te stoppen. Bij grote iPhones is dat soms nog wel eens een probleem.

Er bestaan al langer schouderbanden voor je iPhone, maar Apple heeft ze nog nooit zelf gemaakt. Dit soort koordjes zijn erg populair in Aziatische landen. Het is daarom niet vreemd dat Apple ook hun eigen variant op de markt gaat brengen.

Wil je meer Apple-geruchten lezen of het laatste Apple-nieuws altijd zo snel mogelijk in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Zorg er ook voor dat je op 9 september vanaf 19:00 de website in de gaten houdt. Wij vertellen je dan precies welke nieuwe producten Apple nog meer laat zien!