Wat als Apple de iPhone in 2007 nooit had uitgevonden?

Wat als Apple de iPhone nooit had uitgevonden? In dit artikel schetsen wij meerdere scenario’s van een leven zónder de iPhone! Spoiler: ons leven zou héél anders zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gefeliciteerd met de iPhone, Apple!

Apple lanceerde, na jarenlang groot succes te hebben gehad met verschillende Macs en iPods, de eerste iPhone in 2007. Hoewel deze smartphone aan het begin van dit decennium nog een relatief nicheproduct was, is het vandaag de dag een enorm succes. En binnenkort wordt dan ook de iPhone 14 gepresenteerd.

In het kader van het 15 jarig-bestaan van de iPhone (en het succes van Marvels multiverse) proberen we een dystopische toekomst voor te stellen. Wat als Apple de iPhone nooit had uitgevonden? Een tipje van de sluier: je zou dit artikel niet eens lezen. iPhoned zou namelijk niet bestaan hebben. Of in ieder geval niet met de huidige naam.

1. Een ander bedrijf had een type iPhone uitgevonden

Oké, we moeten er echt aan geloven om deze hypothetische werkelijkheid daadwerkelijk te realiseren. Het meest voor de hand liggend is dat andere fabrikanten aan de haal waren gegaan met het concept (zoals nu ook al volle bak gebeurd) en dat er vroeg of laat wel een type smartphone in de vorm van een iPhone was ontstaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone van Apple was niet de eerste smartphone die was uitgevonden, maar heeft het dankzij de innovatieve software, de skeuomorfismes en de App Store wel naar een nieuw niveau getild. Wellicht was de inmiddels bijna uitgestorven Nokia wel met het idee gekomen om een dergelijke smartphone te ontwerpen.

Een grotere kans is dat Google, in samenwerking met Samsung en andere fabrikanten, met Android nóg groter zou zijn dan dat het nu is. Waar Apple zijn iPhones zelf maakt, stelt Google alleen het besturingssysteem ter beschikking. Elke fabrikant kan dus Android-toestellen ontwikkelen. Apple was dan hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat ook met een vergelijkbare telefoon gekomen om toch deel te nemen aan de smartphone-markt. Het bedrijf had dan minder beroep kunnen doen op de ‘originaliteit’ en ‘innovativiteit’. Dat zijn toch twee concepten waar Apple nu zo bekend om staat.

Een andere optie is dat de Windows Phone van Microsoft het gat naast Android had opgevuld. De software (en de telefoons van Nokia, dat overduidelijk op het verkeerde paard heeft gewed) is gelanceerd in 2011 en stopgezet in 2019. Het systeem flopte mede omdat de besturingssystemen van Apple en Google ondertussen de lat al heel hoog hadden gelegd. Het werd een dure fout voor Microsoft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Geen touchscreen, maar een keyboard

In scenario 1 gingen we ervan uit dat er echt wel een smartphone-fabrikant met een touchscreen op de markt was gekomen als Apple de iPhone nooit had uitgevonden. Echter, zó zeker is dat nog niet! Het grootste probleem in de ontwikkeling van het touchscreen van de iPhone zat hem namelijk in het virtuele toetsenbord.

Apple spendeerde naar eigen zeggen een heel jaar aan het perfectioneren van dit virtuele toetsenbord op een touchscreen. Het bedrijf deed zijn best om het zo weinig foutgevoelig als mogelijk te maken. Daarnaast ging Apple in 2007 pronken met de uitvinding van de iPhone ‘multi-touch’. Hiermee bracht het functies naar een touchscreen-telefoon die je nog nooit eerder had gezien. Onder andere ‘knijpen om te zoomen’ en ‘naar links of rechts swipen’ komen van de hand van Apple.

Als Apple deze iPhone met het vernieuwende touchscreen nooit had uitgevonden, bestaat er een grote kans dat we met zijn allen nog aan het pingen waren op onze Blackberry. Aanvankelijk waren de BlackBerry-telefoons populair onder zakenmensen, maar later ook onder jongeren. Voornamelijk het volledige toetsenbord was veel fijner dat het typen op de cijfertoetsen van een telefoon, waar je drie keer moest klikken om een ‘i’ in te voeren. T9 bracht daar later wel wat verbetering in, maar perfect was het nog steeds niet. Wil je deze oude tijden nog eens herleven? Check de app hieronder.

Type Nine - T9 Keyboard Rasmus Porsager 9,8 (9 reviews) € 3,99 via App Store via App Store

Waarschijnlijk, hypothetisch gezien, waren de schermen van de Blackberry’s groter geworden en zou het bedrijf vroeg of laat met een vouwbaar scherm op de proppen komen. Later kwam BlackBerry ook met telefoons die een touchscreen hadden, maar het bedrijf wist het eerdere succes niet meer te evenaren. Onder andere Apple’s iPhone had de telefoonmarkt overgenomen.

3. Helemaal geen smartphone in ons leven

Deze is wat onwaarschijnlijker. De steeds kleiner wordende chips en de verbeterde rekenkracht van processors baande een weg voor onze mobiele vrienden. Toch bestaat er een kans dat de smartphone zoals we hem vandaag de dag kennen, nooit onze broekzak had bereikt.

Dat zou enorme gevolgen hebben gehad voor ons dagelijks bestaan. Denk daarbij aan het feit dat we ons gehele geheugen in onze telefoon zetten. Van telefoonnummers tot basale feitjes, van notities tot agenda-afspraken; alles zoeken we tegenwoordig op in onze iPhone. Dit zou volgens sommige onderzoekers zelfs leiden tot digitaal geheugenverlies.

Ook dating-apps als Tinder zouden het levenslicht nooit hebben gezien. Had jij je vriend(in) dan wel ontmoet? Hetzelfde geldt voor entertainment. Apps als Spotify, Netflix en zelfs je bankieren-app hadden misschien nooit bestaan. Kan je je voorstellen hoe je leven zonder deze apps zou zijn? Waarschijnlijk zouden we meer nog steeds meer vertrouwen op onze Mac en tv. Misschien dat zelfs de iPod nog zou bestaan. Apple heeft onlangs de laatste iPod (touch) uit het assortiment gehaald.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op het gebied van fotografie heeft de iPhone misschien wel voor de meeste veranderingen gezorgd. Waar fotografie vroeger nog meer een hobby was voor mensen die een peperdure DSLR-camera aan konden schaffen, is het nu een alledaagse activiteit geworden. Jij legt nu met de camera in je telefoon de werkelijkheid vast.

Toch denken we dat het onvermijdelijk was. De enige logische vervolgstap op de iPod was de iPhone. Dat de telefoon zo goed zou uitpakken, had Apple alleen maar kunnen dromen. Gelukkig kunnen wij vandaag de dag genieten van vijftien jaar iPhone. En het nieuwste model, de iPhone 14, komt er nu snel aan.

Wil je altijd op de hoogte zijn van al het iPhone-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.