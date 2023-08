Dit is wanneer Apple het iPhone-event gaat aankondigen

Het is zo goed als zeker dat de iPhone 15 er binnenkort aankomt. Maar wanneer komt Apple met de aankondiging van het iPhone-event?

Apple iPhone-event aankondiging: dit is wanneer

We kunnen stiekem niet wachten tot het volgende iPhone-event van Apple begint. Maar tot op heden heeft Apple (zoals vanouds) nog niets van zich laten horen. Sterker nog: er is zelfs nog geen aankondiging van het Apple-event voor de iPhone.

Toch weten we stiekem al wanneer de aankondiging van het Apple-event gaat komen. Daarnaast weten we ook vrijwel zeker wanneer het event zelf zal gaan plaatsvinden. Wanneer je naar voorgaande jaren kijkt, kwam de aankondiging van het iPhone-event door Apple altijd zo’n twee weken van tevoren.

Zo werd het Apple iPhone-event van de iPhone 14 op 7 september gehouden. De aankondiging van het Apple iPhone-event was toen (zo’n) twee weken eerder, op 24 augustus.

Volgens meerdere berichten wordt het Apple-event van de iPhone 15 op 12 september gehouden. De aankondiging van het event zal dan al zeer snel zijn. Als het goed is op dinsdag, 29 augustus. Nog even geduld dus en we weten het zeker!

Apple iPhone-event: dit kun je verwachten

Natuurlijk kun je vier verschillende soorten iPhones verwachten. Dit zijn de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Ultra. De iPhone 15 Pro Max zal volgens geruchten er dit jaar niet bij zijn, maar worden vervangen door de Ultra.

Dit zal natuurlijk niet het enige product zijn dat Apple laat zien. De Apple Watch Series 9 zal dan op dezelfde dag gepresenteerd worden. Daarnaast verwachten we een iPad 2023 en een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra.

Uiteraard mogen we iOS 17 niet vergeten, maar die zal dan een paar dagen na het Apple-event volgen. Stiekem hopen we dat Apple nog veel meer in petto heeft, maar het blijft natuurlijk nog even afwachten!

