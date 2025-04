Apple werkt aan de iPhone 17e: dit is de verwachte release

De iPhone 16e is pas net verschenen, maar op de achtergrond werkt Apple al aan de iPhone 17e. Wij vertellen je meer over de verwachte functies en release!

iPhone 17e

Apple heeft de iPhone 16e pas net uitgebracht, want het toestel verscheen eind februari. De iPhone 16e geldt als de opvolger van de iPhone SE 2022 en heeft een groot aantal verbeteringen. De goedkope iPhone beschikt over een 48-megapixelcamera en draait op de A18-chip. Inmiddels werkt Apple alweer aan de volgende generatie, want de productie van de iPhone 17e is volgens geruchten al in een vergevorderd stadium.

Het lijkt er daarom op dat we volgend jaar al de opvolger zien van de iPhone 16e. Dat was lange tijd onduidelijk, omdat de iPhone SE niet jaarlijks werd vernieuwd. De eerste generatie van de goedkope iPhone verscheen in 2016, pas in 2020 kwam de volgende versie van de iPhone SE uit. De iPhone SE 2022 was de laatste uit de reeks, maar Apple hield dus geen duidelijk schema aan bij het uitbrengen van de iPhone SE. Bij de iPhone 16e en de iPhone 17e kiest Apple waarschijnlijk wél voor een jaarlijkse release.

Verwachte release

De iPhone 16e is pas net verschenen, dus het duurt nog even voordat Apple de iPhone 17e uitbrengt. Volgens geruchten staat de volgende generatie van het toestel voor mei 2026 op de planning. Dat betekent dat de release van de iPhone 17e later valt dan de iPhone 16e, die al in februari uitkwam. Met de latere releasedatum gaat Apple de concurrentie aan met merken als Xiaomi, Redmi en vivo.

Die merken brengen rond dezelfde periode (goedkopere) smartphones uit. Het is nog niet duidelijk welke verbeteringen Apple naar de iPhone 17e brengt. De iPhone 16e heeft veel functies overgenomen van de reguliere iPhone, zo kwamen de actieknop en de verbeterde camera dit jaar ook naar de goedkoopste iPhone. Mogelijk zien we bij de iPhone 17e ook het Dynamic Island en MagSafe, features die nu nog exclusief voor de ‘normale’ iPhones zijn.

Meer over de iPhone 17(e)

De opvolger van de iPhone 16e verschijnt dus al volgend jaar. In 2026 brengt Apple opnieuw vijf nieuwe iPhones uit, met de iPhone 17e en de iPhone 18-serie. Op de iPhone 17e moeten we nog wel even wachten, maar de iPhone 17 verschijnt al veel eerder. De telefoon verschijnt in september, het is de verwachting dat Apple dan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max aankondigt.

Vooral de iPhone 17 Air is interessant, want dit wordt de dunste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Het toestel geldt als de vervanger voor de iPhone 16 Plus, Apple stopt definitief met de grotere versie van de reguliere iPhone. Na de aankondiging van de iPhone 17-serie hebben we een beter idee van de verbeteringen die Apple naar de iPhone 17e brengt. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar de goedkoopste iPhone? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16e: