Definitief: Apple komt tóch niet met de iPhone 15 Ultra

Lange tijd was er twijfel over de duurste iPhone van dit jaar, maar het lijkt er nu op dat Apple definitief geen iPhone 15 Ultra uitbrengt. Deze iPhones verschijnen wél.

Geen iPhone 15 Ultra

Apple presenteert morgen de nieuwe iPhone, tijdens het inmiddels officieel aangekondigde Wonderlust-event. Het is de verwachting dat Apple dit jaar opnieuw vier nieuwe telefoons presenteert. De iPhone 15, iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro verschijnen dan in ieder geval. Over de duurste iPhone van dit jaar was lange tijd onduidelijkheid, want er werd getwijfeld tussen de iPhone 15 Pro Max of de iPhone 15 Ultra.

Aan die twijfel lijkt nu een einde te komen, want volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman komt er definitief geen iPhone 15 Ultra. In plaats daarvan brengt Apple dit jaar de iPhone 15 Pro Max uit. Hiermee houdt Apple dus vast aan dezelfde naamgeving als bij de iPhone 14. En dat is opvallend, want de iPhone 15 Pro Max verschilt dit jaar behoorlijk van de iPhone 15 Pro.

Nieuwe functies voor de iPhone 15 Pro Max

Het grote verschil tussen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is dit jaar namelijk meer dan enkel het formaat. De iPhone 15 Pro Max is een stuk groter, maar krijgt er ook een nieuwe periscooplens bij. Zo’n lens is vooral bedoeld om veel verder in te zoomen dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro mogelijk is. Met de nieuwe camera kun je waarschijnlijk tot 6x inzoomen, terwijl dat bij de iPhone 14 Pro Max nog tot 3x is.

De nieuwe periscooplens komt alleen naar de iPhone 15 Pro Max, waardoor de duurste iPhone voor het eerst in jaren niet dezelfde functies heeft als het kleinere Pro-model. Het zou daarom niet gek zijn als Apple dit jaar voor de iPhone 15 Ultra koos, om zo aan te geven dat de telefoon nóg beter is dan de iPhone 15 Pro. Dit plan lijkt nu toch van de baan, waardoor de iPhone 15 Pro Max dit jaar verschijnt.

Dit is wanneer de iPhone 15 Pro Max verschijnt

Apple komt dit jaar dus niet met de iPhone 15 Ultra, maar geeft de duurste iPhone wél een aantal toffe functies. Naast de periscooplens krijgt de telefoon namelijk ook een compleet nieuwe behuizing. Het toestel wordt gemaakt van titanium, dat is enorm sterk materiaal. Je zult de iPhone 15 Pro (Max) daarom niet snel kapot laten vallen en hoeft niet bang te zijn voor een krasje op de telefoon.

De nieuwe camera van de iPhone 15 Pro Max zorgde volgens geruchten overigens wel voor problemen bij Apple, waardoor de telefoon maar beperkt op voorraad is. Wees er daarom snel bij als je de iPhone 15 Pro Max wilt kopen. Wil je alvast meer weten over de reguliere nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en iPhone 15 Plus voor je onder elkaar gezet!

