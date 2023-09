Onthulling iPhone 15: hier vind je de livestream van het Apple-event

Vanavond is het zover: Apple onthult dan de iPhone 15 tijdens het Wonderlust-event. Hier vind je de livestream, zodat je niks mist van de lancering van de iPhone 15!

Wonderlust-event is vanavond

Het wachten is bijna voorbij, want vanavond organiseert Apple eindelijk het Wonderlust-evenement. Tijdens dit event onthult Apple een reeks nieuwe producten, waaronder de iPhone 15. Er verschijnen dan vier nieuwe iPhones, net als afgelopen jaar. Naar verwachting kondigt Apple dan de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max aan.

Daarnaast presenteert Apple dinsdag ook een nieuw horloge, dit jaar is het de beurt aan de Apple Watch Series 9. En dat is vermoedelijk niet de enige Apple Watch die dit jaar verschijnt, want er komt óók een nieuwe Apple Watch Ultra. Reden genoeg dus om niks te missen van de presentatie! Wil jij het Wonderlust-evenement op de voet volgen? Kijk dan hier mee met de livestream van het iPhone 15-event:

Dit presenteert Apple vanavond

De livestream begint vanavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd), dus dan kun je de aankondiging van de iPhone 15 live meekijken. Naast de nieuwe iPhone en de Apple Watch Series 9 is het de verwachting dat Apple ook nieuwe AirPods onthult. Dit zijn waarschijnlijk geen compleet nieuwe oortjes, maar AirPods Pro met een vernieuwde case. Deze krijgt namelijk een usb-c-aansluiting.

Het is nog onduidelijk of de AirPods 4 vanavond ook verschijnen tijdens het iPhone 15-event. De nieuwe generatie van de reguliere oortjes wordt wel dit jaar verwacht, want het is inmiddels twee jaar geleden dat Apple de AirPods 3 heeft uitgebracht. De kans bestaat daarom dat de AirPods 4 vanavond ook worden onthuld tijdens het Wonderlust-evenement, maar Apple kan de oortjes ook voor het najaar bewaren.

iPhone 15 verschijnt binnenkort

Ben je van plan om de iPhone 15 direct te kopen na de livestream? Dan moet je nog even wachten, want de iPhone is meestal de vrijdag na de presentatie te pre-orderenen. Dat betekent dat je de nieuwe iPhone op vrijdag 15 september alvast kunt bestellen. Volgende week verschijnt de nieuwe telefoon dan in de winkels en wordt de iPhone officieel geleverd. Op 22 september kun je dus eindelijk aan de slag met de iPhone 15.

Naast de nieuwe iPhone verschijnen binnenkort maar liefst zes grote software-updates van Apple. Hierover vertelt Apple waarschijnlijk niet veel tijdens de livestream van het iPhone 15-event, omdat de software al eerder is aangekondigd. Wil je weten welke updates Apple binnenkort uitbrengt? Lees dan snel veder, want wij vertellen je hier welke updates je kunt verwachten én wanneer je ze kunt installeren!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS- en andere Apple-updates? Houd deze website dan in de gaten