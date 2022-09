iPhone 14 Pro (Max) niet aan te slepen: levertijden lopen flink op

Wil jij de nieuwste iPhone bestellen? Dan moet je opschieten. De iPhone 14 Pro (Max) is enorm populair en de levertijden lopen inmiddels flink op!

Apple iPhone 14 Pro (Max) levertijden

Op woensdag 7 september presenteerde Apple de nieuwe iPhone 14-modellen. De iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max werden aangekondigd. Vanaf 9 september 14:00 was het dan zover en ging de pre-order van start.

Wanneer we nu naar de levertijden kijken op de Apple-website zijn de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max het populairst. Het nadeel hiervan is dat de levertijden vooral voor deze modellen flink aan het oplopen zijn. Op het moment van schrijven is de levertijd van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max al met een paar weken uitgelopen.

Volgens de website van Apple wordt de iPhone 14 Pro (met 128 GB) pas tussen 11 en 18 oktober geleverd. Op de iPhone 14 Pro Max moet je zelfs nog een week langer wachten.

Ook bij de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus moet je soms langer geduld hebben. Voor de iPhone 14 Plus duurt het tot 7 oktober tot je het toestel hebt, maar Apple had dat al tijdens het iPhone14-event gezegd.

Bestel je nu de reguliere iPhone 14? Dan krijg je die nog wel vlot binnen. Bij bepaalde kleuren krijg je het toestel zelfs op de dag van de officiële release. Sowieso is zit er onderling nogal verschil tussen welke kleur iPhone 14 je wilt en de hoeveelheid opslagruimte die je neemt.

Zo krijg je de iPhone 14 Pro (Max) zo snel mogelijk

Wanneer je zo snel mogelijk een iPhone 14 (Plus) of een iPhone 14 Pro Max wilt hebben, kun je een paar zaken doen. Check altijd de levertijd bij andere kleuren. Vaak is een bepaalde kleur niet zo populair en is die nog volop beschikbaar. Je doet straks waarschijnlijk toch een hoesje om je toestel en de kleur zie je dan niet eens meer.

Lees meer: iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max – dit zijn de verschillen

Kies ook eens een iPhone met meer (of juist minder) opslag. Soms is de versie met bijvoorbeeld 512 GB nog wel op voorraad en die met 128 GB juist niet. Verder zijn de levertijden bij elke shop anders. Het kan dus soms slim zijn om even bij een andere winkel de levertijden van de Apple iPhone 14 Pro (Max) te checken.

Houd ook zeker onze iPhone 14-prijsvergelijker en iPhone 14 Pro-prijsvergelijker in de gaten. Dan heb je straks de beste prijs te pakken én weet je ook wat de levertijden zijn (die staan er namelijk bij).

Apple iPhone 14 Pro prijzen vergelijken Met abonnement € 72,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.329,- Bekijk beste prijs

Apple iPhone 14 prijzen vergelijken Met abonnement € 51,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.019,- Bekijk beste prijs

