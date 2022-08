Apple-hoesjes voor iPhone 14 gelekt: dit valt er op

In september gaat Apple de iPhone 14 onthullen, maar we kunnen nu al een blik werpen op de bijbehorende hoesjes. Deze nieuwe hoesjes verraden het een en ander over de nieuwe iPhone. Er zit hier echter wel een maar aan …

Apple iPhone 14 hoesjes gelekt

Volgens de laatste geruchten zal het Apple-event gaan plaatsvinden op 7 september en voor die tijd zullen er waarschijnlijk steeds meer iPhone 14-hoesjes gelekt worden. De Apple iPhone 14-hoesjes hieronder werden gedeeld door ‘Majin Buu’ op Twitter.

Deze Twittergebruiker heeft al vaker iPhone-hoesjes voor de release gelekt en vaak zijn dit dan ook de ‘echte’ Apple-hoesjes. Opvallend is wel dat hij nu zelf zegt dat dit niet de officiële hoesjes zijn, maar dat ze er misschien wel heel veel op lijken.

Acht kleuren iPhone-hoesjes

Op de foto zie je acht iPhone 14-hoesjes in verschillende kleuren. En hoewel hij zelf zegt dat hij ‘niet zeker weet dat dit de officiële kleuren zijn, maar het goed zou kunnen’ is het interessant om ze wat beter te bekijken.

De Apple-hoesjes van de iPhone 14 op de foto zijn er in de volgende kleuren:

Geel

Rood

Blauw

Paars

Mintgroen

Roze

Middernacht

Zwart

Hoewel je de kleuren dus met een korreltje zout moet nemen, is het belangrijk om te weten dat de mallen voor de iPhone 14-hoesjes al maanden geleden zijn gelekt. Dit heeft fabrikanten genoeg tijd gegeven om hun eigen hoesjes te maken.

Meer over de iPhone 14

De iPhone 14 wordt het nieuwe vlaggenschip van Apple. Er komen vier nieuwe toestellen, dit zijn:

Er komt dus geen opvolger van de iPhone 13 mini. Wel komt er een iPhone 14 Max die net zo groot is als de iPhone 14 Pro Max, maar flink goedkoper met de performance van de reguliere iPhone 14. In het artikel hieronder lees je meer over de verschillende modellen.

