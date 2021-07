Apple: ‘Geruchten over iPhone 13 zijn slecht voor consumenten’

Apple is klaar met alle geruchten rondom de iPhone 13. Het bedrijf stuurt daarom advocatenbrieven naar verspreiders van gelekte informatie. Geruchten zouden slecht zijn voor de consument.

Apple deelt ‘mening’ over iPhone 13 geruchten

Dat schrijft Motherboard. Volgens de website heeft een Chinese inwoner in juni een waarschuwingsbrief van Apple ontvangen. Hierin eist het bedrijf dat deze (anonieme) persoon stopt met het ‘lekken’ van informatie over onaangekondigde producten.

Volgens Apples advocaten is de Chinese inwoner schuldig aan het verspreiden van geruchten over aankomende Apple-producten, zoals de iPhone 13. Het bedrijf wil dat de persoon hier mee stopt.

Ten eerste zorgen geruchten voor onzekerheid en foute producten, aldus Apple. Makers van iPhone-accessoires kunnen bijvoorbeeld op het verkeerde been worden gezet door vroege foto’s van een nieuw product, en daardoor alvast iPhone-hoesjes gaan maken die uiteindelijk niet goed passen.

Verder schrijft Apple dat het delen van geruchten zorgt voor minder enthousiasme bij consumenten. Tegen de tijd dat een product officieel wordt onthuld, zou de ‘wowfactor’ een stuk minder zijn. Dit komt volgens Apple omdat producten vroegtijdig uitlekken.

Tot slot is het verspreiden van geruchten volgens Apple illegaal. Dit omdat de foto’s in sommige gevallen geheime technieken of handelsgeheimen laten zien. We weten niet welke geruchtenverspreider, ook wel ‘leaker’ genoemd, de brief heeft ontvangen.

Apple opent de aanval op ‘leakers’

Geruchten zijn Apple een doorn in het oog. Eind juni besloot het bedrijf haar personeel al uit te rusten met lichaamscamera’s. Deze zit bij personeel op de borst en filmt alles wat de personen doen. Alleen medewerkers die aan onaangekondigde producten werken dragen zo’n camera.

Het verspreiden van geruchten kan heel lucratief zijn. Als jij als eerst beelden van de iPhone 13 hebt, zijn die foto’s veel geld waard. Fabrieksmedewerkers lekken daarom regelmatig informatie over nieuwe Apple-producten naar de media, al dan niet voor geld.

Heel succesvol zijn Apples pogingen tot nog toe niet. Er is namelijk al ontzettend veel informatie over onder meer de iPhone 13, Apple Watch Series 7 en iPad 2021 uitgelekt. In het artikel hieronder kijken we naar de producten die Apple in 2021 nog gaat uitbrengen.

