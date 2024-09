Apple trekt iPadOS 18 in: deze iPads kunnen niet meer updaten

Apple bracht iPadOS 18 uit op maandag 16 september, maar heeft de update nu weer ingetrokken voor een aantal iPads. Deze toestellen kunnen niet meer updaten.

Problemen met iPadOS 18

Heb je iPadOS 18 al geïnstalleerd? Dan is het goed mogelijk dat je sinds kort problemen hebt met je iPad. Deze problemen zijn zó groot, dat Apple heeft besloten dat iPadOS 18 tijdelijk niet beschikbaar is voor een aantal toestellen. Sommige iPads gaan niet meer aan na het installeren van de update. De apparaten reageren niet meer en zijn ook niet aan te zetten via de computer.

De problemen doen zich voor bij iPads die draaien op de nieuwe M4-chip. Dat zijn de 11- en 13-inch iPad Pro 2024. Apple bracht de tablets in het voorjaar uit, maar ze werken nu dus niet meer naar behoren. Heb je één van deze iPads? Dan is het voorlopig niet meer mogelijk om te updaten naar iPadOS 18. Apple heeft iPadOS 18 alleen voor de iPad Pro 2024 teruggetrokken, andere iPads kunnen wel nog bijwerken. Voor de iPad Pro is iPadOS 17.7 wel te installeren.

iPad moet worden teruggestuurd

Apple heeft officieel nog niet gereageerd op de problemen met iPadOS 18. Dat het bedrijf de update nu (gedeeltelijk) heeft teruggetrokken bevestigt in ieder geval dat er problemen zijn. Nieuwe softwareversies worden zelden offline gehaald door Apple. Als dit wél gebeurt zijn waarschijnlijk veel gebruikers getroffen door de softwarefout. Bovendien is het probleem erg groot, want de door iPadOS 18 vastgelopen iPad is vrijwel onbruikbaar.

Voor de gebruikers met een onbruikbare iPad Pro 2024 is voor zover bekend nog geen oplossing. In de meeste gevallen moet het toestel opgestuurd worden naar Apple zelf voor reparatie. Het is nog niet duidelijk of de tablet daar wordt hersteld of teruggezet moet worden naar fabrieksinstellingen. Apple werkt vermoedelijk hard aan een oplossing en brengt iPadOS 18 binnenkort opnieuw uit voor de iPad Pro 2024.

Meer over iPadOS 18

De problemen met iPadOS 18 doen zich vooralsnog alleen voor bij de iPad Pro met een M4-chip. Is jouw iPad na de update helemaal vastgelopen? Dan is het aan te raden om contact op te nemen met Apple of naar een lokale Apple Store te gaan. Als je een iPad zonder M4-chip hebt kun je zonder problemen bijwerken naar iPadOS 18, het lijkt erop dat de update bij andere toestellen wel naar behoren werkt.

Apple brengt met iPadOS 18 verschillende nieuwe functies naar de tablet. De iPad heeft voor het eerst een speciale app voor de rekenmachine, waardoor je zelfs complexe wiskundige berekeningen kunt uitvoeren op de tablet. Daarnaast krijg je als gebruiker meer vrijheid bij het inrichten van het beginscherm en het Bedieningspaneel. Wil je meer weten over iPadOS 18? Lees dan hier alles over dé iPad-update van 2024!