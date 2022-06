‘iPad Pro en MacBook Air krijgen pas oled-schermen in 2024’

Apple is van plan om de MacBook Air en iPad Pro in 2024 van oled-schermen te voorzien. Tot die tijd houdt de fabrikant het bij lcd- en mini-led-schermen.

Oled-schermen voor toekomstige MacBook Air en iPad Pro

De iPhone en de Apple Watch zijn op dit moment Apples enige producten met een oled-scherm, maar daar komt in 2024 verandering in. Dat zegt Ross Young, een bekende Apple-analist die het regelmatig bij het juiste eind heeft. Volgens hem krijgt zowel de iPad Pro als de MacBook Air over zo’n twee jaar een gloednieuw oled-scherm.

De huidige MacBook Pro 2021 en iPad Pro 2021 hebben beide een mini-led-scherm. Mini-led is in een aantal opzichten beter dan oled. Zo worden mini-led-schermen helderder en hebben ze geen last van inbrandproblemen. Oled-schermen beschikken echter nog altijd over een bredere kleurweergave en diepere zwartwaarden. De technologie biedt dus nog altijd de beste kijkervaring.

Dankzij een nieuwe bouwstructuur kan Apple zijn oled-schermen in de toekomst helderder en duurzamer maken. Ook gaat het energieverbruik van de schermen met maar liefst dertig procent omlaag. Goed voor de weergave en de accuduur, dus. Young meldt daarnaast dat Apples ProMotion-technologie ook weer van de partij is. Dit is een variabele ververssnelheid van maximaal 120Hz en minimaal 10Hz per seconde.

Geen lcd-schermen meer

Hoewel oled-schermen dus een grotere rol gaan spelen in de toekomst, laat Apple zijn mini-led-schermen ook nog niet vallen. Young zegt dat de fabrikant nog steeds flink in de technologie investeert. Het lijkt echter wel afgelopen te zijn voor ‘standaard’ lcd-schermen, die we nu nog vinden in bijvoorbeeld de iPad mini 2021 en de iPad Air 2022. Hoewel deze schermen er nog altijd prachtig uitzien, zijn ze beduidend minder goed dan bijvoorbeeld het scherm van de iPhone 13 Pro. Het duurt nog wel even voordat Apple deze switch volledig heeft gemaakt.

Kijk jij uit naar een iPad Pro of een MacBook Air met een oled-scherm? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.