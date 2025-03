Apple werkt aan iPad Pro 2025 (met deze vernieuwingen)

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPad Pro! Benieuwd wat er verandert? Deze vernieuwingen brengt Apple naar de iPad Pro 2025.

iPad Pro 2025

In 2025 heeft Apple al twee nieuwe iPads uitgebracht. De iPad Air 2025 en iPad 2025 verschenen begin maart en kregen vooral onder de motorkap kleine verbeteringen. Op de achtergrond werkt Apple aan de release van de volgende iPad, want de nieuwe iPad Pro wordt later in 2025 verwacht. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is de laatste testfase van de iPad Pro 2025 inmiddels aangebroken.

Gurman verwacht dat de nieuwe processor de belangrijkste verandering wordt bij de iPad Pro 2025. Heel verrassend is dat niet, want de tablet heeft in 2024 nog een compleet nieuw ontwerp gekregen. De iPad Pro 2024 is veel smaller dan eerdere uitvoeringen, waardoor het Apple’s dunste toestel ooit is. Dit vernieuwde ontwerp komt terug bij de iPad Pro 2025, de tablet wordt opnieuw enorm dun en licht.

M5-chip

De belangrijkste verbetering bij de iPad Pro 2025 zien we terug onder de motorkap. Het apparaat draait naar verluidt op de M5-chip. Deze nieuwe processor is nog niet uitgebracht, mogelijk is de iPad Pro 2025 het eerste toestel met deze chip. De M5-chip is vermoedelijk sneller en krachtiger dan de huidige M4-chip. Daardoor draaien zware programma’s nog sneller, vooral als er meerdere applicaties op hetzelfde moment worden gebruikt.

Het is nog onduidelijk welke verbeteringen nog meer naar de iPad Pro 2025 komen. Mogelijk krijgt de tablet alleen een nieuwe processor en gaat het om een kleine update. Een soortgelijke update zagen we dit jaar al bij de iPad Air 2025, die eveneens enkel een nieuwe chip kreeg. Waarschijnlijk is de nieuwe M5-chip energiezuiniger, waardoor de iPad Pro 2025 een verbeterde accuduur heeft.

Release van de iPad Pro 2025

We moeten nog wel even wachten op de iPad Pro 2025, want de tablet komt pas aan het einde van het jaar. Apple voert op dit moment de laatste testrondes uit met de iPad Pro 2025. Volgens Gurman verloopt dat volgens planning, in de tweede helft van 2025 begint de productie van de tablet. De officiële release van de iPad Pro 2025 volgt in het najaar, als Apple vermoedelijk ook de MacBook Pro 2025 aankondigt.

Nog even geduld dus, want de iPad Pro 2025 verschijnt pas in oktober of november. Het is nog niet bekend welke prijs de tablet krijgt, mogelijk wordt de startprijs van de iPad Pro 2024 overgenomen. In dat geval haal je het apparaat vanaf 1219 euro in huis. Inmiddels krijg je de iPad Pro 2024 bij andere aanbieders vaak al goedkoper, waardoor je snel veel geld kunt besparen. Ben je benieuwd waar je nu het minst betaalt voor de tablet? Bekijk dan hier de laagste prijzen: