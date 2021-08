‘Apple werkt aan iPad met behuizing van titanium’

Hoe kan Apple de iPad nog verder verbeteren? Nou, door de buitenkant aan te pakken bijvoorbeeld. Volgens een nieuw gerucht werkt het bedrijf aan een iPad met een behuizing van titanium. Daarmee moet de tablet lichter en steviger worden.

Lees verder na de advertentie.

‘iPad met titanium behuizing op komst’

iPads hebben sinds jaar en dag een behuizing van aluminum, maar dat zou in de toekomst weleens kunnen veranderen. Volgens een rapport van DigiTimes werkt Apple namelijk aan een iPad die van titanium is gemaakt.

Dat materiaal heeft veel voordelen. Het is lichter dan aluminium, waardoor je je iPad nog gemakkelijker meeneemt. Ook kan Apple de iPad dunner maken zonder dat dat ten koste gaat van de stevigheid. Titanium is namelijk heel sterk én ook nog eens goed bestand tegen krassen. Apple zou daarom ook de iPhone Pro-modellen in 2022 een behuizing van titanium willen geven. Sommige Apple Watch 6-modellen hebben die al.

DigiTimes vermeldt niet welke iPads straks van titanium zijn gemaakt. Aangezien het een vrij kostbaar metaal is, kunnen we hier echter wel naar raden. Waarschijnlijk zijn het de iPad Pro-modellen die hier als eerste van profiteren. Dat zou een extra reden kunnen zijn om voor Apples duurste tablet te kiezen. Bovendien zijn we dan wellicht af van het probleem dat de iPad Pro zich iets te makkelijk laat buigen.

Deze iPads zien we waarschijnlijk nog dit jaar

Dit jaar verwachten we overigens nog geen iPad met een titanium behuizing. De iPad Pro is immer afgelopen lente nog geüpdatet. Wel denken we deze herfst twee verse tablets van Apple te zien met een iets vriendelijker prijskaartje. De ‘gewone’ iPad krijgt mogelijk een lichter en dunner design.

Daarnaast zou de nieuwe iPad mini beschikken over een groter scherm. De kleine tablet gaat qua ontwerp mogelijk de iPad Air 2020 achterna. Dat betekent smallere schermranden en een Touch ID-sensor in de aan-uitknop.

Op de hoogte blijven van alle Apple-nieuwtjes? Hou deze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Apple: