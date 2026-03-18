Wanneer kondigt Apple iOS 27 aan? Dat gebeurt al sneller dan je denkt

Dit jaar is iOS 27 dé update voor je iPhone, maar wanneer onthult Apple alle nieuwe functies? Dat gebeurt mogelijk al sneller dan je denkt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27

Apple werkt weer aan een grote update voor je iPhone! Het is inmiddels even geleden dat het bedrijf iOS 26 heeft uitgebracht. Dat gebeurde in september 2025, die maand kwamen er heel veel nieuwe functies naar je iPhone. Met de softwareversie introduceerde Apple bovendien een aangepaste interface met veel transparante elementen door Liquid Glass. De nieuwe generatie van het besturingssysteem verschijnt dit jaar, want Apple komt in 2026 met iOS 27.

De belangrijkste update van het jaar verschijnt traditiegetrouw in september, maar Apple onthult alle nieuwe functies van iOS 27 al veel eerder. In juni vindt de jaarlijkse WWDC plaats, waarbij Apple de belangrijkste softwareversies van 2026 presenteert. We hoeven dus niet tot september te wachten op alle verbeteringen in iOS 27, in juni weten we al wat er gaat veranderingen op de iPhone in 2026. De precieze datum van de WWDC 2026 is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.

WWDC 2026

Waar Apple regelmatig verrast met onaangekondigde producten, is dat bij de WWDC een heel ander verhaal. Apple kondigt de WWDC ieder jaar al lang van tevoren aan, doorgaans gebeurt dat eind maart. Zo bevestigde Apple op dinsdag 25 maart al de datum van de WWDC 2025. Dat betekent dat we volgende week al de aankondiging van de WWDC 2026 kunnen verwachten, waarschijnlijk verstuurt Apple op dinsdag 24 maart 2026 de uitnodigingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Begin volgende week weten we vermoedelijk op welke datum Apple iOS 27 presenteert. Toch hoeven we niet helemaal te wachten op de officiële aankondiging van Apple, omdat het bedrijf vrijwel ieder jaar dezelfde planning aanhoudt. De WWDC vindt traditiegetrouw plaats in de tweede week van juni. Als we ver vooruitkijken begint de WWDC 2026 op maandag 8 juni. Die dag onthult Apple iOS 27 en alle andere belangrijke softwareversies van het jaar.

Grote veranderingen

Apple komt binnenkort dus met belangrijk nieuws, want de uitnodigingen van de WWDC 2026 worden volgende week al verzonden. Komende week is duidelijk op welke datum Apple iOS 27 presenteert aan het grote publiek. Met iOS 27 komen grote veranderingen naar je iPhone, zo wordt Liquid Glass naar verluidt weer wat aangepast en verandert Siri in een complete chatbot. Daarnaast schoont Apple de software grondig op, zodat je iPhone weer wat sneller wordt.

Naast iOS 27 presenteert Apple iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 op hetzelfde moment. Alle software-updates verschijnen pas in september, maar Apple onthult alle nieuwe functies maanden eerder. Op welke dag dat precies gebeurt is volgende week duidelijk, als Apple de WWDC 2026 aankondigt.