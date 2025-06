iOS 26 komt binnenkort (en wordt de grootste iPhone-update in jaren)

Apple presenteert iOS 26 binnenkort en het wordt volgens geruchten de grootste update in jaren. Dit weten we al over iOS 26!

iOS 26

De WWDC 2025 komt eraan! Dat betekent dat Apple binnenkort de grootste software-updates van het jaar presenteert. Eén van die updates is iOS 26, de nieuwe softwareversie voor de iPhone. Volgens geruchten is iOS 19 definitief van de baan, in plaats daarvan maakt Apple de stap naar iOS 26. Met de update komen grote veranderingen naar je iPhone. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten de belangrijkste voor je onder elkaar!

1. Nieuw ontwerp

De belangrijkste verandering van iOS 26 is het nieuwe design van het besturingssysteem. Apple neemt veel onderdelen over van visionOS, waardoor we meer transparante kaders en glazen elementen zullen zien. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman moet het nieuwe ontwerp ervoor zorgen dat iOS gemakkelijker te gebruiken is en dat je sneller kunt navigeren door en tussen applicaties. Lees hier meer over het nieuwe design van iOS 26!

2. Verbeterde Apple-apps

Het nieuwe ontwerp van iOS 26 wordt eveneens doorgevoerd in een aantal standaard-apps van Apple. Zo krijgen de Agenda- en de Camera-app een vernieuwde indeling. Daarnaast introduceert Apple een Games-app in iOS 26, komt Live vertalen naar de Vertaal-app en wordt de Gezondheid-app uitgebreid met een gezondheidscoach. Ook wordt het mogelijk om een eetdagboek in te vullen in de Gezondheid-app.

3. Apple Intelligence

Waar iOS 18 in het teken stond van Apple Intelligence, introduceert Apple bij iOS 26 minder nieuwe AI-functies. Het is de verwachting dat Siri wordt uitgebreid met nieuwe taalmodellen, waardoor de communicatie natuurlijker verloopt. Apple gebruikt hiervoor taalmodellen van meer partijen, waardoor het bedrijf niet meer afhankelijk is van ChatGPT. De features van Apple Intelligence komen bovendien beschikbaar in meer Apple-apps, zodat je Genmoji en Image Playground in iedere applicatie kunt gebruiken. De Nederlandse versie wordt waarschijnlijk later aan iOS 26 toegevoegd.

4. Meer functies

Er komen met iOS 26 grote veranderingen naar je iPhone, door het nieuwe ontwerp en de aangepaste Apple-apps. Dit zijn waarschijnlijk nog lang niet alle verbeteringen die Apple doorvoert. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan nog meer nieuwe functies, die met de grootste software-update van het jaar naar de iPhone komen. Dit zijn de belangrijkste verwachtingen:

Beginscherm toont voortaan de verwachte laadtijd als de iPhone aan de oplader ligt;

als de iPhone aan de oplader ligt; Meer toegankelijkheidsfuncties (die Apple al heeft aangekondigd);

(die Apple al heeft aangekondigd); Verbeterde ondersteuning voor externe beeldschermen op de iPhone;

op de iPhone; Opslaan van gegevens voor het inloggen bij openbare netwerken ;

; Meer achtergrondgeluiden in het Bedieningspaneel.

Release van iOS 26

In plaats van iOS 19 brengt Apple dit jaar iOS 26 uit, om zo meer duidelijkheid bij gebruikers te creëren. Bij iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS 26 en visionOS 26 zien we soortgelijke aanpassingen, waarbij 26 verwijst naar het jaar waarin de besturingssystemen gebruikt zullen worden. Volgens geruchten nemen alle softwareversies het ontwerp van visionOS over, waardoor Apple voor het eerst het design van alle besturingssystemen op hetzelfde moment aanpast.

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26, want Apple presenteert de grote software-update volgende week al. Op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) begint de WWDC 2025. Die avond weten we welke functies naar iOS 26 komen en welk design het besturingssysteem krijgt. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!