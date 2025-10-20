Apple heeft nu al problemen met iOS 26.4 (door dit belangrijke onderdeel)

De voorbereidingen voor iOS 26.4 zijn begonnen, maar Apple heeft nu al grote problemen met de softwareversie. Dat komt door dit belangrijke onderdeel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.4

Apple heeft iOS 26 nog niet zo lang geleden naar de iPhone gebracht, maar is nu al begonnen met het ontwikkelen van iOS 26.4. Het wordt een hele belangrijke update voor Apple, omdat een uitgestelde functie eindelijk wordt uitgerold. De vernieuwde versie van Siri wordt dan verwacht, die al in 2024 werd aangekondigd. Siri 2.0 had een belangrijk onderdeel van iOS 18 moeten zijn, maar is nog steeds niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Het bedrijf heeft grote problemen met de ontwikkeling van Siri 2.0. De stemassistent moet veel slimmer worden door de integratie van Apple Intelligence en meer taalmodellen. De release van Siri 2.0 stond gepland voor iOS 18.4 of iOS 18.5, maar werd door Apple meermaals uitgesteld. Volgens Apple voldoet de nieuwe generatie van Siri nog niet aan de eisen van het bedrijf. Dat lijkt nu nog steeds het geval, want Apple loopt door Siri 2.0 nu ook tegen problemen aan bij het voorbereiden van iOS 26.4.

Problemen met Siri 2.0

Naar verluidt werken op dit moment twee teams aan de nieuwe generatie van Siri bij Apple. Deze teams hebben een compleet verschillende aanpak voor de ontwikkeling van Siri 2.0. Eén van de teams werkt aan een nieuwe versie van Siri, die alleen lokaal wordt gedraaid op de iPhone. De andere uitvoering van Siri 2.0 werkt met Google Gemini en maakt gebruik van Private Cloud Compute. Dat betekent dat alle AI-opdrachten op externe servers worden verwerkt, in plaats van op de iPhone zelf.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman hebben meerdere medewerkers inmiddels hun zorgen geuit over de ontwikkeling van Siri 2.0. Een aantal Apple-medewerkers is bezorgd over de prestaties van de stemassistent, zeker nu de release van iOS 26.4 langzaam nadert. De kans is groot dat de teams meer tijd nodig hebben voor Siri 2.0, waardoor de nieuwe generatie van de stemassistent nóg later verschijnt.

Release van iOS 26.4

De nieuwe generatie van Siri moet veel slimmer worden en op een natuurlijkere manier communiceren. Zo kan Siri 2.0 gemakkelijk meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren. Daarnaast begrijpt de verbeterde versie van de stemassistent de context van een opdracht beter en kun je verwijzen naar eerdere taken. Siri 2.0 is een belangrijk onderdeel van Apple Intelligence, maar is nog in geen enkel land beschikbaar.

Tim Cook heeft in juli van dit jaar nog aangegeven dat Apple vooruitgang boekt bij het ontwikkelen van Siri 2.0. Het moet nog blijken of dit genoeg vooruitgang is voor het uitrollen van Siri 2.0 in iOS 26.4. De update komt in het voorjaar van 2026 uit, vermoedelijk eind maart of begin april. De teams bij Apple hebben dus nog een aantal maanden om de volgende versie van Siri te verbeteren. Wil jij geen update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!