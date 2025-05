Apple onthult iOS 19 volgende maand (met deze functies)

Apple onthult iOS 19 volgende maand! Benieuwd welke functies Apple naar iOS 19 brengt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iOS 19

Apple presenteert iOS 19 binnenkort! De WWDC 2025 vindt plaats van 9 juni tot en met 13 juni, die week onthult Apple de belangrijkste software-updates van het jaar. Apple kondigt dan iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12 en macOS 16 aan. De verwachtingen zijn hooggespannen, want het lijkt erop dat Apple veel nieuwe functies én een redesign naar iOS 19 en iPadOS 19 brengt. Wij zetten de verwachte features voor je onder elkaar.

1. Nieuw design

De belangrijkste verandering van iOS 19 is het nieuwe design van het besturingssysteem. Bij iOS 18 werd al een nieuw ontwerp verwacht, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Dit jaar is dat wel het geval, want iOS 19 krijgt een compleet nieuwe interface. Volgens geruchten komen veel elementen van visionOS naar iOS 19. Dat betekent dat we meer transparante kaders en nieuwe symbolen bij apps zullen zien.

Apple heeft naar verluidt drie doelen gesteld, waaraan het nieuwe ontwerp moet voldoen. De nieuwe interface moet ervoor zorgen dat het besturingssysteem gemakkelijker is om te gebruiken, dat gebruikers sneller kunnen navigeren door iOS en dat nieuwe gebruikers de software sneller begrijpen. Met iOS 19 hoopt Apple deze nieuwe doelen te bereiken. Bekijk hier het nieuwe ontwerp van iOS 19!

2. Integratie van Apple Intelligence

Met iOS 19 wordt Apple Intelligence vermoedelijk verbeterd. Het is de verwachting dat Apple Intelligence wordt uitgebreid met meer taalmodellen. Op dit moment maakt Apple Intelligence nog gebruik van de taalmodellen van ChatGPT. Dezelfde modellen worden gebruikt voor de vernieuwde versie van Siri. Apple voegt daar met iOS 19 meer taalmodellen aan toe, zo komt ook Google Gemini naar Apple Intelligence.

Voor Nederlandse en Belgische gebruikers is dit minder interessant, omdat Apple Intelligence hier enkel beschikbaar is in het Engels. Mogelijk komt de Nederlandse versie van Apple Intelligence met iOS 19 eindelijk naar de iPhone, maar dat blijft nog afwachten. Er is nog niks bekend over een Nederlandse variant van Apple Intelligence. Waarschijnlijk komt die pas met een latere update van iOS 19 beschikbaar, waardoor we het voorlopig zonder de belangrijkste AI-functies moeten doen.

3. Ondersteuning voor Stage Manager

Het wordt met iOS 19 veel gemakkelijker om je iPhone op een extern beeldscherm aan te sluiten. Op dit moment kun je iPhones met een usb-c-aansluiting wel al verbinden met een display, maar dan is alleen een synchrone weergave beschikbaar. Met iOS 19 komt daar verandering in, want dan krijgt de iPhone ondersteuning voor Stage Manager. Dat betekent dat je meerdere iPhones-apps op een extern beeldscherm kunt gebruiken.

Bij de iPad ondersteunt Stage Manager tot acht applicaties op hetzelfde moment. Mogelijk krijgt de iPhone soortgelijke functies met iOS 19, waardoor Apple het veel gemakkelijker maakt om te multitasken op een extern display. Deze verbetering komt overigens niet naar alle iPhones met iOS 19, alleen toestellen met een usb-c-aansluiting werken met Stage Manager. Lees hier welke iPhones dat zijn.

Stage Manager op de iPad.

Release van iOS 19

Met iOS 19 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Eerdere geruchten voorspellen dat zowel de Camera- als de Gezondheid-app een compleet nieuwe indeling krijgen. Daarnaast wordt de Gezondheid-app uitgebreid met een nieuwe coach, die adviezen geeft op het gebied van fitness en gezondheid. Deze nieuwe gezondheidscoach gebruikt waarschijnlijk gegevens van je Apple Watch en is ook op de smartwatch zelf te gebruiken.

Apple kondigt iOS 19 binnenkort al aan, dat gebeurt op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Die avond presenteert Apple de belangrijkste software-updates van 2025, waaronder iOS 19 en iPadOS 19. Dan weten we ook zeker welke nieuwe functies Apple naar iOS 19 brengt. Pas in september kun je iOS 19 downloaden, nadat Apple de iPhone 17 heeft uitgebracht. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!