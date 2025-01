Apple brengt iOS 18.3 bèta 3 uit (en verwijdert deze iPhone-feature)

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 18.3 uitgebracht, waarin juist een functie van de iPhone wordt verwijderd. Dit moet je weten over iOS 18.3 bèta 3.

iOS 18.3 bèta 3

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 18.3 beschikbaar! Het gaat om de derde bèta van iOS 18.3, waarmee Apple voornamelijk softwareproblemen oplost. Deze softwarefouten hebben te maken met Apple Intelligence, dat inmiddels in de eerste landen beschikbaar is. Een van de functies van Apple Intelligence is het samenvatten van meerdere meldingen tot één bericht, als de notificaties van dezelfde app komen.

De feature moet het Meldingencentrum overzichtelijker maken, maar werkt nog helemaal niet naar behoren. Het gebeurt regelmatig dat meerdere meldingen op een onjuiste manier worden samengevoegd, waardoor er foutieve informatie wordt verspreid. Niet alleen gebruikers hebben hierover geklaagd bij het bedrijf, ook de BBC heeft Apple inmiddels opgeroepen om de problemen te verhelpen. Apple heeft de functie daarom tijdelijk uitgeschakeld in iOS 18.3 bèta 3.

Meer veranderingen

Een belangrijke functie van Apple Intelligence wordt dus tijdelijk uitgeschakeld in iOS 18.3 bèta 3. Het is nog niet bekend of de feature weer terugkeert bij de definitieve release, of pas met een latere iOS 18-update beschikbaar komt. Heel veel maakt dat voor nu niet uit, want Apple Intelligence is in Nederland en België nog niet te gebruiken. Een aanpassing in de testversie die we hier wél zien heeft te maken met de cameraregelaar van de iPhone 16-serie.

Bij de instellingen van de iPhone 16-serie vind je in iOS 18.2 nog een schakelaar onder de naam AE/AF-vergrendeling. Daarmee kun je de focus en belichting van de camera (tijdelijk) vastzetten. Voor veel gebruikers is dit niet direct duidelijk, dus heeft Apple de naam van de regelaar aangepast in iOS 18.3 bèta 3. De schakelaar heet nu ‘Lock focus and exposure’, dat tot minder verwarring moet leiden.

Release van iOS 18.3

Verder voert Apple bij iOS 18.3 bèta 3 vooral kleine veranderingen door. Zo krijg je een melding bij het bijsnijden van PDF-bestanden en zijn Genmoji aan iMessage toegevoegd. Laatstgenoemde is hier nog niet te gebruiken, omdat de Genomji onderdeel zijn van Apple Intelligence. Het eerste deel van de AI-functies komt waarschijnlijk in april naar Nederland en België, maar is dan nog niet in het Nederlands te gebruiken.

We hoeven niet lang meer te wachten op de definitieve versie van iOS 18.3, want Apple brengt de update eind januari uit. Dat gebeurt doorgaans de derde maandag van januari, dus dat betekent dat je de officiële versie van iOS 18.3 op maandag 27 januari kunt installeren. Moet je nog bijwerken naar iOS 18.2? Lees dan hier welke nieuwe functies Apple met die update naar je iPhone heeft gebracht!