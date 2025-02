Apple werkt aan iOS 18.3.1 (en dat is een belangrijke update)

Er komt een update voor de iPhone aan! Apple werkt volgens geruchten aan iOS 18.3.1, waarmee belangrijke softwareproblemen worden opgelost.

iOS 18.3.1

Apple heeft iOS 18.3 recent uitgebracht, maar het lijkt erop dat er binnenkort weer een update naar de iPhone komt. Volgens geruchten test Apple op dit moment iOS 18.3.1, een tussentijdse update die belangrijke softwareproblemen moet oplossen. Het is opvallend dat Apple nog een versie van iOS 18.3 uitbrengt, want afgelopen week bracht Apple de update al opnieuw uit voor een aantal iPhones.

Voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max verscheen een vernieuwde versie van iOS 18.3. Het is (nog) niet bekend welke problemen Apple precies heeft opgelost in deze softwareversie. Doorgaans maakt Apple dit pas later bekend, zodat kwaadwillenden geen misbruik kunnen maken van de softwareproblemen. Deze zijn naar verluidt nog niet volledig opgelost, waardoor Apple nu werkt aan iOS 18.3.1.

Belangrijke softwareproblemen

Waar de vernieuwde versie van iOS 18.3 enkel beschikbaar was voor de iPhone 11-serie, komt iOS 18.3.1 wél naar alle iPhones met ondersteuning voor iOS 18. Het is nog niet duidelijk of de update ook naar de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max komt. Wel duidelijk is dat er een belangrijk softwareprobleem wordt opgelost, waardoor Apple genoodzaakt is om een tussentijdse update voor de iPhone uit te brengen.

Apple brengt dit soort updates doorgaans alleen uit als de softwareproblemen te groot zijn om te wachten op de volgende update. Het gaat in dat geval vermoedelijk om beveiligingsproblemen op de iPhone. Tussentijdse updates komen steeds vaker voor, zo bracht Apple eerder al iOS 18.2.1 en iOS 18.1.1 uit. Binnenkort volgt met iOS 18.3.1 opnieuw een soortgelijke update voor de iPhone.

Release van iOS 18.3.1

Updates voor de iPhone verschijnen vaak op maandag of dinsdagavond. Houd je iPhone de komende week dus goed in de gaten, want de kans is groot dat Apple iOS 18.3.1 op 10 februari of 11 februari uitbrengt. Wil je er zeker van zijn dat je iPhone zo snel mogelijk bijwerkt? Schakel dan ‘Automatische updates’ aan onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Je iPhone installeert de nieuwe softwareversie in dat geval automatisch.

Apple bracht met iOS 18.3 een aantal kleine verbeteringen naar de iPhone. Zo kreeg de rekenmachine er een handige functie bij en is een probleem met Siri verholpen. Met iOS 18.4 komen er meer nieuwe functies beschikbaar, want het is de verwachting dat Apple Intelligence dan eindelijk naar de Europese Unie komt. Wil je weten welke features er dit jaar nog meer naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over iOS 18!