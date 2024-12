Apple werkt aan iOS 18.2.1: binnenkort wéér een update voor de iPhone

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple werkt aan iOS 18.2.1, waarmee belangrijke softwareproblemen worden opgelost. Dit weten we al.

iOS 18.2.1

Apple heeft iOS 18.2 pas net uitgebracht, maar werkt nu al aan de volgende update. Op woensdag 11 december verscheen iOS 18.2, waarmee Apple een aantal verbeteringen naar de iPhone bracht. Zo kregen de cameraregelaar, Zoek mijn- en de Foto’s-app er nieuwe functies bij. De belangrijkste features zijn in Nederland en België nog niet beschikbaar, omdat Apple Intelligence pas volgend jaar naar de Europese Unie komt.

Inmiddels werkt Apple op de achtergrond al aan iOS 18.3, maar dit is volgens geruchten niet de volgende update voor je iPhone. In plaats daarvan bereidt Apple iOS 18.2.1 voor. Het gaat om een tussentijdse update, die geen nieuwe functies naar je iPhone brengt. Met de nieuwe softwareversie verhelpt Apple problemen, die in iOS 18.2 zijn opgedoken.

Het is nog niet bekend welke softwareproblemen er precies worden opgelost met iOS 18.2.1. Apple maakt deze fouten doorgaans pas bekend zodra de update beschikbaar is. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat kwaadwillenden misbruik kunnen maken van de fouten in de software. Het gaat in dit geval waarschijnlijk om beveiligingsproblemen, die Apple zo snel mogelijk op moet lossen.

Tussentijdse iOS-updates zijn ervoor bedoeld om belangrijke softwarefouten te verhelpen. Voor de nieuwe functies moeten we wachten op iOS 18.3, die update brengt Apple vermoedelijk eind januari uit. We zien iOS 18.2.1 volgens geruchten al veel sneller, zeker als het gaat om belangrijke beveiligingsproblemen. De update verschijnt in dat geval al eind december of begin januari.

Houd je iPhone de komende weken dus goed in de gaten, want de kans is groot dat Apple iOS 18.2.1 binnenkort uitbrengt. Wil je er zeker van zijn dat de nieuwe softwareversie direct wordt geïnstalleerd? Dan raden we aan om automatische updates aan te zetten op je iPhone, zodat het toestel vanzelf bijwerkt. Dat doe je onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update > Automatische updates’.

Zet daar de schakelaar achter ‘iOS-updates’ aan, zodat je zeker weet dat iOS 18.2.1 geïnstalleerd wordt als de update beschikbaar is. Apple brengt met de tussentijdse update dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar heeft met iOS 18.2 recent wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ben je benieuwd wat er is nieuw is in iOS 18.2? Lees dan hier welke veranderingen naar je iPhone zijn gekomen met iOS 18.2!