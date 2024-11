Apple brengt iOS 17.7.2 én iOS 18.1.1 uit (en dat zijn belangrijke updates)

Apple heeft iOS 17.7.2, iOS 18.1.1 én iPadOS 18.1.1 uitgebracht! Het zijn belangrijke updates, die je zo snel mogelijk moet installeren. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17.7.2 en iOS 18.1.1

Apple heeft een reeks updates uitgebracht! Voor zowel de iPhone als de iPad zijn er nieuwe softwareversies beschikbaar. Het gaat om iOS 17.7.2, iOS 18.1.1, iPadOS 17.7.2 en iPadOS 18.1.1. Met de updates komen er geen nieuwe functies naar je iPhone of iPad, in plaats daarvan lost Apple belangrijke beveiligingsproblemen op. Het is daarom verstandig om de updates zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveiliging van het apparaat weer op orde is.

De kans is groot dat je al hebt geüpdatet naar iOS 18, maar een aantal iPhones draait nog op iOS 17. Voor die toestellen heeft Apple iOS 17.7.2 uitgebracht, om ook de beveiliging van oudere modellen up-to-date te houden. Heb je al bijgewerkt naar iOS 18? Dan kun je nu iOS 18.1.1 installeren. Hetzelfde geldt voor de iPad, de tablets die nog op iPadOS 17 draaien kunnen updaten naar iPadOS 17.7.2. Voor alle iPads met (ondersteuning voor) iPadOS 18 is iPadOS 18.1.1 nu beschikbaar.

Belangrijke beveiligingsproblemen

Volgens Apple gaat het om belangrijke problemen in JavaScriptCore en WebKit. In zowel JavaScript als WebKit zat een softwarefout, waarmee kwaadwillenden opdrachten konden uitvoeren op je iPhone, iPad of Mac. Met een speciaal gemaakte website kunnen in dat geval taken op je toestel uitgevoerd kunnen worden, zonder dat je dat wilt. Dit probleem is met iOS 17.7.2, iOS 18.1.1, iPadOS 17.7.2 en iPadOS 18.1.1 opgelost.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In WebKit deed zich hetzelfde probleem voor, maar daar konden kwaadwillenden ook inloggegevens of andere gevoelige informatie stelen door de softwarefout. Bij macOS is hetzelfde probleem ontdekt, waarvoor Apple inmiddels een tussentijdse macOS-update heeft uitgebracht. Het is daarom verstandig om iOS 17.7.2, iOS 18.1.1, iPadOS 17.7.2, iPadOS 18.1.1 én macOS 15.1.1 zo snel mogelijk te installeren, zodat jouw gegevens weer veilig zijn.

Geen nieuwe functies in iOS 18.1.1

Apple heeft aangegeven dat er mogelijk misbruik is gemaakt van het probleem op Macs die draaien op een Intel-chip. Bij de iPhone en iPad is dat vooralsnog niet het geval. Nu het bedrijf de softwarefout heeft aangekondigd is het nog belangrijker om snel te updaten naar iOS 17.7.2, iOS 18.1.1, iPadOS 17.7.2 en iPadOS 18.1.1, want het probleem is nu algemeen bekend. Je vindt de updates onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

Met iOS 17.7.2, iOS 18.1.1 en iPadOS 18.1.1 komen er dus geen nieuwe functies naar je iPhone of iPad, daarvoor moeten we wachten op de volgende update. Het is de verwachting dat Apple iOS 18.2 en iPadOS 18.2 begin december uitbrengt. Dan krijgt de AirTag een nieuwe feature en voert Apple wijzigingen door in de Foto’s-app. Ben je benieuwd welke veranderingen er dan naar je iPhone en iPad komen? Lees dan hier alles over de volgende updates!