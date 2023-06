iOS 17 verwachtingen: deze functies komen naar je iPhone

Vanavond presenteert Apple iOS 17 op de jaarlijkse WWDC. Ben je benieuwd welke functies naar je iPhone komen? Wij zetten de iOS 17-verwachtingen onder elkaar.

iOS 17-verwachtingen: dit onthult Apple op WWDC

Vandaag begint de WWDC 2023, Apple’s eigen evenement waar nieuwe software én hardware wordt gepresenteerd. Vanavond onthult Apple weer een reeks nieuwe OS-updates, waaronder iOS 17. De nieuwe iOS-versie komt pas in september naar je iPhone, maar vanavond wordt de nieuwe versie van het besturingssysteem dus al gepresenteerd. Wij zetten de belangrijkste nieuwe functies voor je onder elkaar.

1. Vergrendelscherm krijgt (nog) meer mogelijkheden

Het vergrendelscherm van je iPhone krijgt er volgens de geruchten van Apple in iOS 17 weer een paar nieuwe functies bij. Zo komen er verschillende nieuwe lettertypen aan en krijg je de keuze uit meer wallpapers. Hiermee kan je jouw vergrendelscherm nog meer personaliseren dan nu het geval is.

Het is volgens de verwachtingen in iOS 17 straks ook mogelijk om jouw gepersonaliseerde vergrendelscherm te delen met vrienden. Zo kan je makkelijk een vergrendelscherm importeren dat je tof vindt, zonder het zelf na te moeten maken. Dit is al mogelijk bij de wijzerplaten van de Apple Watch en kan straks dus ook met je iPhone.

Daarnaast wordt de zaklamp aangepast: de sterkte van het licht is in iOS 17 preciezer aan te passen. Nu heb je nog de keuze uit slechts vier opties bij de felheid van de zaklamp. In iOS 17 wordt deze regelaar hetzelfde als die van de schermhelderheid en van het volume. Zo kan je de sterkte van de zaklamp dus veel nauwkeuriger aanpassen.

2. Apps downloaden zonder App Store

Eén van de belangrijkste verwachtingen in iOS 17 is het downloaden van apps zonder App Store. Het wordt dan mogelijk om applicaties ook via Safari (of andere browsers) te installeren op je iPhone. De Europese wetgeving gaf Apple namelijk twee keuzes: apps moeten van internet gedownload kunnen worden óf er moeten meer App Stores bijkomen. Apple kiest waarschijnlijk voor de eerste optie.

App-ontwikkelaars hoeven hierdoor geen percentage van hun inkomsten aan Apple af te staan, die ze normaal wel moeten betalen om hun app in de App Store te krijgen. De nieuwe regeling heeft zowel voor- als nadelen voor iPhone-gebruikers. Er komen in iOS 17 veel meer apps bij die je kunt installeren, maar er kleven ook een aantal gevaren aan deze grote hoeveelheid apps.

3. Appbibliotheek is beter in te delen in iOS 17

Sinds iOS 14 vind je alle apps terug in de appbibliotheek. De functie op de iPhone en iPad krijg je te zien door op het beginscherm een paar keer naar links te swipen. Vervolgens verschijnt het overzicht met alle apps op je toestel. Nu al een erg handige functie om al je apps te zien, maar in iOS 17 wordt de bibliotheek nóg overzichtelijker. Je kan dan namelijk eindelijk zelf categorieën aanmaken.

Op dit moment bepaalt Apple de verschillende groepen in de appbibliotheek, gebaseerd op de verschillende soorten apps die je hebt. Soms moet je daarom nog even zoeken in welke categorie de app volgens Apple thuishoort. In iOS 17 maakt Apple een einde aan die zoektocht: je beslist dan zelf welke categorieën er zijn en in welke categorie je een app plaatst.

4. Nieuwe Wallet en Gezondheid-app in iOS 17

Naar verluidt neemt Apple in iOS 17 een aantal apps op de schop, waaronder de Wallet en de Gezondheid-app. In de Wallet-app wordt nieuwe menubalk onderin het scherm toegevoegd. In dit menu staan verschillende categorieën, zoals betaalkaarten, sleutels en ID-kaarten. Op die manier moet het makkelijker worden om een pas snel te vinden.

Ook de Gezondheid-app van Apple krijgt een nieuwe inrichting. De gegevens van de app worden naar verluidt veel duidelijker weergegeven in de nieuwe iOS-versie. Waar je nu nog alle gezondheidsgegevens onder elkaar ziet staan in de app, vind je in iOS 17 alle gegevens in tegels naast elkaar. Zo kun je veel meer gezondheidsgegevens in één keer raadplegen.

Zo kijk je de WWDC vanavond

Apple’s iOS 17 krijgt dus een aantal toffe nieuwe functies en wordt onthuld tijdens de WWDC van vanavond op 5 juni. Wil je niks missen en de WWDC live kijken? Wij geven je drie opties om het evenement op de voet te volgen. Ben je benieuwd of je iOS 17 op jouw iPhone kan installeren? Bekijk dan hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.

