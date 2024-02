Apple test iOS 17.3.1: dit is wanneer de update op je iPhone verschijnt

Apple werkt aan iOS 17.3.1 en de update brengt belangrijke veranderingen naar je iPhone. Dit is wanneer de nieuwe iOS-versie waarschijnlijk verschijnt!

Apple werkt aan iOS 17.3.1

Er komt weer een update aan voor je iPhone! Apple werkt aan iOS 17.3.1, waarmee problemen in de beveiliging van iOS 17.3 worden opgelost. Er komen met de tussentijdse update geen nieuwe functies naar je iPhone. Dat maakt de nieuwe iOS-versie niet minder belangrijk, want Apple brengt tussentijdse updates alleen uit bij grote beveiligingsproblemen. Dat lijkt nu dus het geval, waardoor we aanraden om iOS 17.3.1 na de release direct te installeren.

Het is (nog) niet duidelijk welke beveiligingsproblemen er worden doorgevoerd met de update. Er zijn voor zover bekend geen bugs of andere grote problemen opgedoken in iOS 17.3. Het is ook niet de verwachting dat Apple dit bekendmaakt, zo probeert het bedrijf te voorkomen dat kwaadwillenden misbruik maken van de problemen met de software. Lang hoeven we niet te wachten op de update, want Apple brengt iOS 17.3.1 binnenkort al uit.

Het is de verwachting dat je de nieuwe softwareversie volgende week op je iPhone kunt installeren. Apple bracht iOS 16.3.1 vorig jaar uit op 13 februari, in 2022 verscheen iOS 15.3.1 op 10 februari. Doorgaans houdt Apple vast aan ongeveer dezelfde tijdlijn bij het uitbrengen van updates. We kunnen Apple’s iOS 17.3.1 daarom vermoedelijk volgende week al downloaden en installeren.

Nieuwe updates voor je iPhone verschijnen meestal op maandag- of dinsdagavond. Dat betekent dat je iOS 17.3.1 waarschijnlijk 12 of 13 februari op je iPhone kunt zetten. Apple brengt de updates altijd in de avond uit, rond 19.00 uur. Houd je iPhone daarom goed in de gaten volgende week, want de kans is groot dat er dan een nieuwe software-update beschikbaar is.

Grote veranderingen in iOS 17.4

Apple voert met iOS 17.3.1 dus vooral belangrijke bugfixes door. Voor nieuwe functies moeten we nog even wachten, want iOS 17.4 verschijnt volgende maand al. Dat wordt een grote update voor je iPhone, met belangrijke veranderingen voor de App Store en de NFC-chip in je telefoon. Vanaf volgende maand is het namelijk mogelijk om apps te installeren die niet in de App Store staan.

Dit is het gevolg van Europese wetgeving, die stelt dat Apple de App Store en de NFC-chip open moet stellen voor derden. Zo moet Apple minder machtig worden en moet er een eerlijke concurrentiepositie ontstaan voor kleinere ontwikkelaars. Daarom komen er naast Apple Pay nieuwe betaalmogelijkheden bij in iOS 17.4. Apple brengt met iOS 17.3.1 dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar iOS 17.4 laat niet lang meer op zich wachten. Lees hier wanneer de grote update op je iPhone verschijnt!

