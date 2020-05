Apple iOS 13.5 officieel uitgebracht samen met iPadOS 13.5 en meer

Apple heeft de iOS 13.5-update officieel uitgebracht voor zijn iPhones. Ook iPadOS 13.5, tvOS 13.4.5 en iOS 12.4.7 zijn vanaf nu te downloaden.



iOS 13.5 officieel uitgebracht

Apple heeft van iOS 13.5 al meerdere beta’s uitgebracht, maar lanceert nu de definitieve versie. Ook iPads krijgen de 13.5-update. Deze is in dit geval in de vorm van iPadOS. Oudere iPhones en iPads ontvangen ook een update, maar dan naar versie 12.4.7.

iOS 13.5 komt met de definitieve versie van de corona-toepassing voor het traceren van contactmomenten. Daarnaast brengt de update verbeteringen voor FaceID. Gebruikers kunnen hun toestel nu ook makkelijk ontgrendelen als ze mondkapjes dragen. Bovendien worden gebruikers getrakteerd op een extra optie voor groepsgesprekken via FaceTime en wat bugfixes.

.1 Corona-tracking-api

De opvallendste verandering is natuurlijk de toegevoegde api waarmee corona-apps blootstelling aan het virus kunnen opmerken. De gebruiker krijgt dan een melding wanneer hij of zij in de buurt is geweest van een besmet persoon.

De tracking-apps weten dit omdat ze op een creatieve manier gebruikmaken van bluetooth. Wanneer mensen in de buurt komen van elkaar is dit af te lezen aan de signaalsterkte tussen hun apparaten. Hierdoor is het onnodig om de daadwerkelijke locatie van mensen te traceren. Deze functie is alleen beschikbaar voor mensen die gebruikmaken van een officiële corona-app die door de overheid wordt gestimuleerd.

.2 FaceID met mondkapje

Verder is FaceID verbeterd voor mensen die mondkapjes dragen. Voorheen stoorden gebruikers zich eraan dat ze niet herkend werden met een mondkapje op. Hierna moesten ze ervoor kiezen om het toestel met een pincode te ontgrendelen. Deze situatie wordt versneld nu FaceID mondkapjes herkent. De cijfertoetsen verschijnen meteen als je gebruikmaakt van gezichtsherkenning terwijl je een mondkapje draagt.



.3 Automatische vergroting in FaceTime uitschakelen

Voorheen vergrootte FaceTime automatisch het beeld van de persoon die praat. Apple heeft nu een optie extra optie toegevoegd om dit te veranderen. Je kunt er nu voor kiezen om dit uit te zetten. Hierdoor blijft jouw beeld hetzelfde als bij anderen, zelfs als je aan het woord bent.

Om de update te downloaden ga je naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Hier zie je de update verschijnen, waarna je hem gemakkelijk kunt installeren. Dit geldt ook voor mensen die willen updaten naar iPadOS 13.5.

Updates voor andere apparaten

Naast iOS en iPadOS 13.5 heeft Apple ook tvOS 13.4.5 uitgebracht. Deze versie komt zonder nieuwe grote features, maar brengt wel een aantal bugfixes met zich mee. De update is beschikbaar voor de laatste generatie Apple TV HD en de Apple TV 4K. Updaten doe je bij Instellingen > Systeem > Software-update.

Recent bracht Apple ook al een update uit voor zijn horloges. De Apple Watch ontving toen watchOS 6.2.5. Hiermee werden er enkele nieuwe wijzerplaten toegevoegd die helemaal in het thema staan de Pride-maand. Deze wijzerplaten zijn geïnspireerd op de regenboogvlag en zijn te combineren met bijpassende bandjes.

