Apple Intelligence Plus krijgt betaalde functies (en dat is jammer)

Apple is naar verluidt van plan om een aantal functies van Apple Intelligence betaald te maken, waardoor de techniek niet gratis te gebruiken is. Zo zit dat.

Apple Intelligence

Met Apple Intelligence worden vrijwel alle functies op je iPhone, iPad en Mac uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Je krijgt er handige hulpmiddelen bij, zoals de Writing Tools en een verbeterde versie van Siri. Deze nieuwe features komen naar alle apparaten met een M1-chip, A17 Pro-chip of nieuwer. Dat betekent dat helaas alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max ondersteuning hebben voor de nieuwste techniek.

Met iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia komen alle nieuwe functies van Apple Intelligence gratis naar de ondersteunde iPhones, iPads en Macs. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman komt daar in de toekomst verandering in. Hij zegt dat je dan vermoedelijk moet betalen voor nieuwe AI-features van Apple. Dit zou dan vergelijkbaar worden met andere abonnementen van Apple, zoals iCloud Plus.

Meer functies bij Apple Intelligence Plus

Gurman voorspelt dat het abonnement uiteindelijk Apple Intelligence Plus zal heten, waarvoor je maandelijks een bedrag betaalt. Bij dit abonnement krijg je vermoedelijk geavanceerdere functies, maar het is nog niet bekend welke dat zijn. Mogelijk krijg je er meer opties bij als je afbeeldingen wilt bewerken of als je teksten wilt opstellen. Het is de verwachting dat de basisfuncties wel gratis blijven.

Met betaalde abonnementen als Apple Intelligence Plus en iCloud Plus probeert Apple minder afhankelijk te worden van nieuwe hardware. Nu brengt het bedrijf nog ieder jaar een nieuwe iPhone en Apple Watch uit, maar dit kan in de toekomst veranderen. Vernieuwingen in hardware worden steeds moeilijker, waardoor de verschillen tussen oude en nieuwe toestellen vaak relatief klein zijn. Als abonnementen meer geld opleveren kan Apple er later voor kiezen om bijvoorbeeld eens in de twee jaar een nieuwe Apple Watch uit te brengen.

Release nog onduidelijk

Voorlopig hoeven we ons nog geen zorgen te maken, want volgens Gurman blijft Apple Intelligence nog wel even gratis. Op de lange termijn wordt Apple Intelligence Plus geïntroduceerd, waarvoor Apple wel een maandelijks bedrag zal vragen. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer Apple de nieuwe AI-functies hier uitbrengt, want de nieuwe techniek komt pas later naar Europa.

Bij de release van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia kunnen we Apple Intelligence dus nog niet gebruiken. Mogelijk zijn alle nieuwe AI-functies pas in 2025 beschikbaar in Nederland en België. Ben je benieuwd of jouw Apple-apparaat ondersteuning heeft voor alle nieuwe functies? Bekijk dan hier het hele overzicht met alle toestellen die werken met Apple Intelligence!

