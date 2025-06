Eindelijk: dit is wanneer Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar komt

Apple Intelligence komt eindelijk in het Nederlands beschikbaar! Benieuwd wanneer Apple Intelligence naar je iPhone komt? Dit weten we al.

Apple Intelligence

De introductie van Apple Intelligence was de belangrijkste aankondiging van de WWDC 2024. Vrijwel alle applicaties op de iPhone, iPad en Mac worden uitgebreid met nieuwe functies, waaronder een handige schrijfhulp die teksten kan samenvatten en herschrijven. Met Apple Intelligence kun je daarnaast afbeeldingen creëren, zelf Genmoji samenstellen en foto’s bewerken. Inmiddels is de WWDC 2025 geweest en kunnen we Apple Intelligence nog steeds niet in het Nederlands gebruiken.

Apple Intelligence is beschikbaar in slechts een beperkt aantal talen, waaronder Engels, Italiaans, Duits, Frans en Chinees. Nederlands ontbreekt vooralsnog in deze lijst, maar daar komt later dit jaar verandering in. Apple heeft aangekondigd dat Apple Intelligence eind 2025 in meer talen beschikbaar komt, waaronder Nederlands. Daarnaast rolt het bedrijf Apple Intelligence uit in het Deens, Noors, Portugees, Zweeds, Turks, Chinees en Vietnamees.

Eind 2025

Bij de WWDC 2025 heeft Apple bevestigd dat Apple Intelligence eind dit jaar in het Nederlands beschikbaar komt. Het bedrijf heeft geen releasedatum genoemd, maar het is de verwachting dat alle nieuwe functies worden uitgerold met een latere update van iOS 26. Dit gebeurt waarschijnlijk met iOS 26.2, want die softwareversie verschijnt pas aan het einde van het jaar. Dat geeft Apple genoeg tijd om alle features naar het Nederlands te vertalen.

Apple brengt updates jaarlijks rond dezelfde data uit, waardoor we weten wanneer iOS 26.2 ongeveer verschijnt. Apple bracht iOS 18.2 uit op 11 december 2024, iOS 17.2 kwam een jaar eerder eveneens op 11 december en iOS 16.2 was beschikbaar op 13 december 2022. We kunnen iOS 26.2 dus waarschijnlijk in de tweede week van december verwachten. Dat betekent dat je Apple Intelligence rond 15 december 2025 eindelijk in het Nederlands kunt gebruiken.

Release van Apple Intelligence

Apple moet de eerste versie van iOS 26 overigens nog uitbrengen. De testversies zijn wel al beschikbaar voor ontwikkelaars, maar de definitieve update komt pas in september. Apple rolt de grootste software-update van het jaar uit na de release van de iPhone 17-serie. Met latere updates van iOS 26 introduceert Apple meer functies voor de iPhone, die in september nog niet beschikbaar zijn. Eén van die features is dus de Nederlandse versie van Apple Intelligence.

Met iOS 26 komen overigens nog veel meer functies naar je iPhone. Het besturingssysteem krijgt een compleet nieuwe interface in iOS 26, waardoor het Beginscherm van je iPhone er helemaal anders uitziet. Ook krijgen veel Apple-apps een nieuw design en aangepaste indeling. Wil je weten welke veranderingen nog meer naar je iPhone komen met iOS 26? Lees dan hier alles over de grootste software-update van 2025! Benieuwd hoe je Apple Intelligence nu al gebruiken? Bekijk hier hoe je Apple Intelligence nu al activeert in Nederland!