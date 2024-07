Deze geheime AI-functie van iOS 18 maakt je Apple Music veel leuker

In de code van de nieuwste iOS 18 bèta 4 is een tot nu toe onbekende functie van Apple Intelligence voor Apple Music ontdekt. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geheime Apple Intelligence-functie

Details over Apple Intelligence in de praktijk zijn tot nu toe schaars. Niet zo gek, want Apple is nog niet eens begonnen met de bèta-test voor ontwikkelaars. Maar nu is er een functie ontdekt die het bedrijf blijkbaar nog wil implementeren en die nog niet eerder is aangekondigd. Dit blijkt uit de nieuwste bèta van iOS 18 en werd ontdekt door 9to5Mac.

Afbeeldingen maken voor je afspeellijsten

De functie is bedoeld voor de app van Apple Music. Apple is blijkbaar van plan om zijn ‘Image Playground’ functie hier in te bouwen, via een nieuwe ‘Create Image’-knop. De zogeheten ‘Image Playground’ is de beeldgenerator van Apple Intelligence. Hiermee kunnen afbeeldingen in verschillende formaten worden gegenereerd met behulp van een prompt of schets.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In Apple Music wordt ‘Create image’ blijkbaar gebruikt om AI-gegenereerde illustraties te maken voor zelfgemaakte afspeellijsten, die vervolgens verschijnen als coverafbeelding. De dienst gaat je daarna waarschijnlijk vragen hoe het artwork van de afspeellijst eruit moet zien en vervolgens een paar opties bieden om uit te kiezen, aldus 9to5Mac. Op dit moment is de functie echter nog in ontwikkeling en is het niet mogelijk te gebruiken. Maar dat geldt ook voor alle andere functies van Apple Intelligence. Er zijn in eerdere bèta’s wel aanwijzingen voor een wachtlijst, maar ook daar heeft nog niemand zich voor kunnen aanmelden.

Stap voor stap naar Apple Intelligence

Apple pakt Apple Intelligence heel voorzichtig aan. Het bedrijf wil deze zomer beginnen met een testfase, maar het is nog maar de vraag of deze ook beschikbaar komt voor het publiek of alleen voor deelnemers aan het ontwikkelaarsprogramma. Op dit moment gokken wij op op dat laatste.

iOS 18 met Apple Intelligence zal dan in de herfst als bèta worden uitgebracht, vermoedelijk in september 2024. Niet alle functies zullen beschikbaar zijn, zoals de verbeterde Siri. Daarnaast zal de enige ondersteunde taal Amerikaans Engels zijn, bovendien weigert Apple in eerste instantie om Apple Intelligence naar Europa te brengen.