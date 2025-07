Deze iPhones werken met Apple Intelligence (en deze niet)

Apple Intelligence is eindelijk te gebruiken in Nederland en België, maar op welke iPhones? Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Intelligence

Eén van de belangrijkste nieuwe features van iOS 18 is Apple Intelligence. Dit is de nieuwe techniek van Apple, die werkt met kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle applicaties op je iPhone, iPad en Mac(Book) worden uitgebreid met Apple Intelligence. Zo krijg je er een handige schrijfhulp bij, die je teksten kan samenvatten, herschrijven en kan verbeteren. Dat is niet alles, want Apple Intelligence kan ook afbeeldingen voor je creëren.

Daarnaast wordt Siri uitgebreid met meer taalmodellen, waardoor Apple’s spraakassistent veel natuurlijker en soepeler communiceert. Door integratie van ChatGPT geeft Siri bovendien antwoord op vrijwel al je vragen. Apple Intelligence zorgt dus voor veel meer functies, maar niet alle iPhones hebben ondersteuning voor de nieuwe techniek. Benieuwd of jouw iPhone wordt uitgebreid met Apple Intelligence? Wij zetten de ondersteunde iPhones voor je onder elkaar.

Deze iPhones hebben ondersteuning

Apple Intelligence komt alleen naar iPhones die een A17 Pro-chip of nieuwer hebben. Dat betekent dat je minimaal een iPhone 15 Pro nodig hebt om Apple Intelligence te gebruiken. Voor alle taken van Apple Intelligence is veel rekenkracht en meer werkgeheugen nodig, waarover alleen de nieuwere processors in recente iPhones beschikken. Deze iPhones hebben ondersteuning voor Apple Intelligence:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb jij een iPhone 15 (Plus) of ouder? Dan werkt je iPhone niet met Apple Intelligence. Deze iPhones krijgen wel nog de nieuwste softwareversies, maar alle functies van Apple Intelligence ontbreken. Dat betekent dat de toestellen dus wel nog kunnen bijwerken naar de nieuwste generaties van iOS. Om toegang te krijgen tot alle features van Apple Intelligence is een iPhone met een nieuwere processor nodig.

Release van Apple Intelligence

Heb je al een iPhone 15 Pro of nieuwer? In dat geval wordt je iPhone later uitgebreid met Apple Intelligence. De nieuwe techniek is al beschikbaar in Nederland en België, maar daarvoor moet je de taal op de iPhone omzetten naar Engels. Vervolgens kun je aan de slag met alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Wil je de features alvast uitproberen en wil je niet wachten op de Nederlandse release? Hier leggen we uit hoe je Apple Intelligence nu al gebruikt in Nederland en België.

Het is nog onduidelijk wanneer Apple Intelligence in het Nederlands wordt uitgerold. Apple brengt de nieuwe software geleidelijk uit over de hele wereld. Apple Intelligence is al beschikbaar in Europese landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. De Nederlandse versie van Apple Intelligence volgt waarschijnlijk later dit jaar of begin 2026. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief: