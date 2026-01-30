Met Apple Intelligence heeft de iPhone veel slimme functies gekregen. Maar welke AI-functie wordt nou het meest gebruikt op de iPhone?

Deze Apple Intelligence-functie is het populairst (volgens Tim Cook)

Apple heeft de kwartaalcijfers gepresenteerd en zoals altijd hield Tim Cook een presentatie. Tussen alle cijfertjes door kwam er ook een interessant weetje voorbij over Apple Intelligence. Dit waren geen cijfers, maar wat Apple-gebruikers nou écht met deze functies doen.

Volgens Cook gebruikt de meerderheid van de mensen met een iPhone waarop Apple Intelligence is ingeschakeld de functies ook actief. Dat klinkt indrukwekkend, maar dat ligt wat genuanceerder.

Apple zei namelijk niet hoeveel geschikte iPhones er precies zijn én wat ‘actief gebruiken’ precies betekent. Is dat eén keer per week iets laten herschrijven? Of elke dag een foto bewerken? Tim Cook liet dat in het midden.

Toch kwam er een functie van Apple Intelligence voorbij die volgens Apple het populairst is onder iPhone-bezitters. Dit was Visuele intelligentie (of Visual Intelligence in het Engels).

Met deze functie ‘snapt’ je iPhone wat er op je scherm staat. Hierdoor kun je sneller zoeken en makkelijker een antwoord krijgen op je vragen. Zo kun je zelfs je camera op een plant richten en je iPhone kan je dan precies vertellen welke soort het is.

Cook noemde ook nog andere features die gebruikers regelmatig inzetten, zoals Schrijfhulp (Writing Tools) en Ruim op (Clean Up). Die eerste functie helpt je teksten netter, korter of juist vriendelijker te maken, terwijl je met Ruim op storende elementen uit foto’s kunt halen.

Daarnaast werd ook nog de functie Live vertaling (Live Translation) genoemd. Volgens Cook hoort Apple veel goede berichten over deze functie. Met de functie Live Vertalen kun je een gesprek houden met iemand waar je de taal niet van spreekt. Gesprekken worden met deze functie automatisch omgezet en uitgesproken op je AirPods.

