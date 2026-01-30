iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze Apple Intelligence-functie is het populairst (volgens Tim Cook)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
30 januari 2026, 10:41
2 min leestijd
Deze Apple Intelligence-functie is het populairst (volgens Tim Cook)

Met Apple Intelligence heeft de iPhone veel slimme functies gekregen. Maar welke AI-functie wordt nou het meest gebruikt op de iPhone?

Lees verder na de advertentie.

Deze Apple Intelligence-functie is het populairst (volgens Tim Cook)

Apple heeft de kwartaalcijfers gepresenteerd en zoals altijd hield Tim Cook een presentatie. Tussen alle cijfertjes door kwam er ook een interessant weetje voorbij over Apple Intelligence. Dit waren geen cijfers, maar wat Apple-gebruikers nou écht met deze functies doen.

visual intelligence kat

Volgens Cook gebruikt de meerderheid van de mensen met een iPhone waarop Apple Intelligence is ingeschakeld de functies ook actief. Dat klinkt indrukwekkend, maar dat ligt wat genuanceerder.

Apple zei namelijk niet hoeveel geschikte iPhones er precies zijn én wat ‘actief gebruiken’ precies betekent. Is dat eén keer per week iets laten herschrijven? Of elke dag een foto bewerken? Tim Cook liet dat in het midden.

Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Dit is Visual Intelligence op je iPhone (en zo werkt het)

Lees verder

Toch kwam er een functie van Apple Intelligence voorbij die volgens Apple het populairst is onder iPhone-bezitters. Dit was Visuele intelligentie (of Visual Intelligence in het Engels).

Met deze functie ‘snapt’ je iPhone wat er op je scherm staat. Hierdoor kun je sneller zoeken en makkelijker een antwoord krijgen op je vragen. Zo kun je zelfs je camera op een plant richten en je iPhone kan je dan precies vertellen welke soort het is.

Clean up ios 18.1

Cook noemde ook nog andere features die gebruikers regelmatig inzetten, zoals Schrijfhulp (Writing Tools) en Ruim op (Clean Up). Die eerste functie helpt je teksten netter, korter of juist vriendelijker te maken, terwijl je met Ruim op storende elementen uit foto’s kunt halen.

Daarnaast werd ook nog de functie Live vertaling (Live Translation) genoemd. Volgens Cook hoort Apple veel goede berichten over deze functie. Met de functie Live Vertalen kun je een gesprek houden met iemand waar je de taal niet van spreekt. Gesprekken worden met deze functie automatisch omgezet en uitgesproken op je AirPods.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Apple Intelligence

Bekijk ook

8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

8 functies die naar je iPhone komen (en waar we al lang op wachten)

22 januari 2026

Deze Apple-functie is al meer dan een jaar vertraagd (maar dat is goed nieuws)

Deze Apple-functie is al meer dan een jaar vertraagd (maar dat is goed nieuws)

19 januari 2026

Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland (iPhone-nieuws #45)

Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland (iPhone-nieuws #45)

8 november 2025

Deze toestellen werken met Apple Intelligence (en deze juist niet)

Deze toestellen werken met Apple Intelligence (en deze juist niet)

4 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren