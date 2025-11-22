Apple lanceert uit het niets een nieuwe app – dit kun je ermee (iPhone-nieuws #47)

Wat een verrassing: Apple heeft uit het niets een compleet nieuwe app in Nederland uitgebracht. In het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week vertellen we je onder meer wat je ermee kunt.

De app Apple Sports is er al sinds 2024, maar hij was niet beschikbaar in Nederland. Daar is nu verandering in gekomen, want de app is nu in meerdere Europese landen (onder andere Nederland en België) te gebruiken op de iPhone en iPad.

Met de app kun je live scores, statistieken en actuele informatie van verschillende sportwedstrijden bekijken. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de Champions League, de Bundesliga, de NBA en Formula 1. Helaas zit er nog een addertje onder het gras.

Flitsmeister is waarschijnlijk de populairste app om snelheidsboetes te voorkomen. Gebruik je de app via CarPlay, dan heb je de Pro-versie nodig en daar betaal je 2,99 euro per maand voor. Heb je daar geen zin in, dan kun je beter een alternatieve app gebruiken. Wij laten je onze top 3 zien.

Vanwege een veiligheidslek was de volledige ledenlijst van WhatsApp online onbeveiligd beschikbaar. Oostenrijkse onderzoekers konden hierdoor alle telefoonnummers en andere profielgegevens downloaden, en dat bleken meer dan 3,5 miljard accounts te zijn. Gezien dit aantal is het waarschijnlijk het grootste veiligheidslek aller tijden – en niet alleen van WhatsApp.

Als je tot nog toe AirDrop wilde gebruiken met iemand die je niet kende, dan was de gemakkelijkste manier om diegene als contactpersoon toe te voegen. Dat is echter iets wat je misschien niet per se wilt. Je andere optie was AirDrop tijdelijk voor iedereen open zetten, wat natuurlijk ook geen ideale optie is. In iOS 26.2 heeft Apple hier een oplossing voor bedacht in de vorm van een nieuwe AirDrop-functie.

Heb jij een abonnement op Spotify? December komt er weer aan, dus dat betekent dat het binnenkort tijd is om terug te kijken op jouw muzikale jaar. Dat gebeurt traditiegetrouw met Spotify Wrapped, waarin de muziekdienst je meeneemt in alle nummers, podcasts en albums die je het afgelopen jaar hebt geluisterd. Dat is niet alles, want Spotify geeft je vaak nog veel meer informatie over je muzikale persoonlijkheid en luistergedrag.

Schrijven op je iPhone doen we allemaal: van korte appjes tot complete e-mails. En het is altijd slim om even terug te lezen wat je hebt getypt voordat je op versturen klikt. Soms kom je er dan achter dat je misschien toch wel een beetje te lomp bent geweest in je antwoord. Of dat de tekst toch echt iets duidelijker mag. Dan is de nieuwe functie Schrijfhulp (Writing Tools in het Engels) het perfecte hulpmiddel.

Tim Cook werkt als sinds 1998 bij Apple en staat sinds 2011 aan het roer. Dit was het jaar wanneer de iPhone 4s verscheen. Maar volgens de Financial Times zal Tim Cook niet heel veel langer meer CEO van Apple blijven. Volgens recente berichten maakt het bedrijf zich klaar voor het vertrek van Tim Cook. En dat zou misschien al begin volgend jaar zijn.

Als we doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman mogen geloven is Telsa van plan om in binnenkort CarPlay te gaan ondersteunen. Jammer genoeg zal dat niet de nieuwste versie van CarPlay zijn, genaamd CarPlay Ultra.

Toch is het mooi dat Tesla eindelijk deze ondersteuning gaat krijgen, zelfs wanneer het de reguliere, bedrade versie van CarPlay gaat worden. CarPlay zal dan niet het hele infotainment van je Tesla overnemen, maar je krijgt de CarPlay-interface dan in een eigen, kleiner venster te zien.

Meer iPhone-nieuws