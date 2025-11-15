iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Schakel deze functie in iOS 26 direct uit! (iPhone-nieuws #46)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
15 november 2025, 14:26
3 min leestijd
Schakel deze functie in iOS 26 direct uit! (iPhone-nieuws #46)

In iOS 26 staat een functie ingeschakeld die je beter kunt uitschakelen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Bescherm je privacy en schakel deze functie in iOS 26 direct uit!

ios 26 privacy

Wanneer je een nieuwe versie van iOS installeert, worden de meeste instellingen gewoon overgenomen. Dingen die je had uitgeschakeld, zijn nog steeds uitgeschakeld, maar soms worden er ook nieuwe instellingen toegevoegd. Zo staat er in iOS 26 standaard een functie ingeschakeld die je het beste direct kunt uitschakelen!

→ Dit moet je uitschakelen

Er komen vijf nieuwe satellietfuncties aan voor je iPhone

satellietfuncties

Apple werkt momenteel naar verluidt aan maar liefst vijf nieuwe satellietfuncties voor de iPhone. Het gerucht dat Apple hier op het moment mee bezig is, is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Hij schrijft er uitgebreid over in de nieuwste versie van zijn bekende ‘Power On’-nieuwsbrief.

→ Dit zijn de 5 functies

Apple werkt aan duurdere versie van de AirPods Pro 3

AirPods

Ben je op zoek naar AirPods met ruisonderdrukking? Dan zijn op dit moment ongetwijfeld de AirPods Pro 3 de beste oortjes die je kunt kopen. Maar dat kan over een tijdje weer gaan veranderen. Volgens de laatste geruchten werkt Apple namelijk aan een nieuwe, duurdere versie van de AirPods Pro 3.

→ Dit moet je weten

Zo herken je online fraude: deze trucs gebruiken oplichters in 2025

hacker iphone

Fraudeurs worden steeds slimmer. Ze sturen e-mails, bellen zogenaamd namens de bank of gebruiken neppe apps die net echt lijken. Je moet tegenwoordig steeds vaker op je hoede zijn, want iedereen is een potentieel doelwit. Gelukkig kun je jezelf vrij goed beschermen als je weet waar je op moet letten.

→ Zo herken je het

iOS 27 krijgt drie nieuwe Apple Intelligence-functies

iOS 27 drie

iOS 26.4 komt in maart of april uit en wordt een van de grootste updates voor Apple Intelligence tot nu toe. Mede dankzij de grondige herziening van Siri. Mark Gurman van Bloomberg heeft nu details gedeeld over wat we in iOS 27 kunnen verwachten. Daar blijken nog drie nieuwe Apple Intelligence-functies in te zitten.

→ Dit zijn ze

Apple Intelligence activeren? Pas op met deze 4 gevaren voor je iPhone

apple intelligence reclame

We hebben er behoorlijk lang op moeten wachten, maar Apple Intelligence is eindelijk in het Nederlands beschikbaar! We kunnen ons voorstellen dat je van plan bent om Apple Intelligence direct op je iPhone te activeren. Pas dan wel op voor deze vier gevaren die Apple Intelligence met zich meebrengt!

→ Deze gevaren

Live vertalen met AirPods: zo werkt deze nieuwe functie

AirPods Pro 3

Met de komst van de bèta van iOS 26.2 is nu eindelijk de functie Live Vertalen beschikbaar in Nederland. De Nederlandse taal zit er op dit moment alleen jammer genoeg nog niet in, maar je kunt de functie in elk geval wel gebruiken. Zo wordt onder andere Duits, Engels en Japans wel ondersteund.

→ Zo werkt het

Snelladen op de iPhone: zoveel verschil maakt het uiteindelijk écht

snelladen iPhone

Er bestaan allerhande meningen over wat op lange termijn de gevolgen zijn van snel en langzaam opladen van je iPhone, voor de levensduur van de batterij. Maar wat is er nou echt van waar? Dat is wat YouTube-kanaal HTX Studio zich afvroeg. De uitkomst van een batterijtest van 6 maanden geeft hier een definitief antwoord op.

→ Zoveel verschil maakt het

Meer iPhone-nieuws

Bronnen afbeeldingen: Mikhail Nilov, Apple
