Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland (iPhone-nieuws #45)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
8 november 2025, 14:32
2 min leestijd
We hebben er even op moeten wachten, maar Apple Intelligence is nu hier beschikbaar. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

iOS 26.1 is uit: dit zijn de nieuwe functies

ios 26.1 header

Apple heeft een grote update voor je iPhone uitgebracht. En deze keer zitten er veel toffe functies in. Ben je benieuwd en wil je zelf de update zo snel mogelijk installeren? Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update.

Welke functies zitten erin?

Deze toestellen werken met Apple Intelligence (en deze juist niet)

apple intelligence nederland

Ga je binnenkort een nieuwe iPhone, iPad of Mac(Book) kopen? Dan is het aan te raden om goed te controleren op welke processor het apparaat draait. Alleen de toestellen met de nieuwste chips werken met Apple Intelligence.

Zit jouw iPhone of Mac erbij?

Apple TV Plus heeft een andere naam gekregen (en zo ziet dat eruit)

apple tv nieuw logo

Apple TV Plus is de streamingsdienst van Apple waar je bekende series als Severance en Prehistoric Planet kunt kijken. Maar Apple heeft sinds kort de naam aangepast. Apple TV Plus heet nu voortaan Apple TV.

Gaat er nog meer veranderen?

WhatsApp lanceert app voor de Apple Watch (met nieuwe features)

Apple Watch whatsapp

Meta is niet altijd erg overtuigend als het gaat om apps voor de Apple Watch. Soms ondersteunt het bedrijf watchOS wel, soms ook weer niet. Maar nu wordt er een update van WhatsApp uitgerold met een volledig functionele Apple Watch-versie. 

En dit kun je ermee!

Live vertalingen via AirPods komt alsnog naar de EU

airpods live vertalen

Live vertalingen is beschikbaar voor de AirPods Pro 3AirPods Pro 2 en de duurdere versie van de AirPods 4 (met actieve ruisonderdrukking). De functie werd gelanceerd in de VS en bepaalde andere landen met iOS 26, maar was tot nu toe niet beschikbaar in de EU. 

Dit is wanneer de functie naar Nederland komt

Siri op je iPhone wordt straks een heel stuk slimmer dankzij Google

siri slimmer

Volgens Bloomberg ontwikkelt Apple een versie van Siri die krachtiger en slimmer is. Opvallend is dat deze Siri 2.0 wordt aangedreven door Google Gemini. Apple zal Google ongeveer 1 miljard dollar per jaar betalen voor een AI-model met 1,2 biljoen parameters dat door Google is ontwikkeld.

Dit is Apple nog meer van plan met Siri

Google Maps krijgt nieuwe functies (maar niet allemaal voor Nederland)

Maps nieuwe functies

Google werkt aan een upgrade van Google Maps met Gemini. Volgens de zoekgigant moet je dan straks tijdens het rijden vragen kunnen stellen aan de AI-bot. Daarmee hopen ze ook de navigatie te  verbeteren.

Maar deze functies komen níét naar Nederland

Apple Intelligence inschakelen: zo doe je dat

Apple Intelligence-features

Apple Intelligence is voor het eerst in het Nederlands beschikbaar, waardoor je alle nieuwe functies eindelijk kunt aanzetten in Nederland én België. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat vrijwel alle applicaties meer handige features krijgen die werken met kunstmatige intelligentie.

Zo zet je Apple Intelligence aan

Meer iPhone-nieuws

Bronnen afbeeldingen: macrumors, Apple, 9to5mac, MacRumors, google, MacRumors
Software Apple Intelligence iOS 26

