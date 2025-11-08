Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland (iPhone-nieuws #45)

We hebben er even op moeten wachten, maar Apple Intelligence is nu hier beschikbaar. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft een grote update voor je iPhone uitgebracht. En deze keer zitten er veel toffe functies in. Ben je benieuwd en wil je zelf de update zo snel mogelijk installeren? Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update.

→ Welke functies zitten erin?

Ga je binnenkort een nieuwe iPhone, iPad of Mac(Book) kopen? Dan is het aan te raden om goed te controleren op welke processor het apparaat draait. Alleen de toestellen met de nieuwste chips werken met Apple Intelligence.

→ Zit jouw iPhone of Mac erbij?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV Plus is de streamingsdienst van Apple waar je bekende series als Severance en Prehistoric Planet kunt kijken. Maar Apple heeft sinds kort de naam aangepast. Apple TV Plus heet nu voortaan Apple TV.

→ Gaat er nog meer veranderen?

Meta is niet altijd erg overtuigend als het gaat om apps voor de Apple Watch. Soms ondersteunt het bedrijf watchOS wel, soms ook weer niet. Maar nu wordt er een update van WhatsApp uitgerold met een volledig functionele Apple Watch-versie.

→ En dit kun je ermee!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Live vertalingen is beschikbaar voor de AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 en de duurdere versie van de AirPods 4 (met actieve ruisonderdrukking). De functie werd gelanceerd in de VS en bepaalde andere landen met iOS 26, maar was tot nu toe niet beschikbaar in de EU.

→ Dit is wanneer de functie naar Nederland komt

Volgens Bloomberg ontwikkelt Apple een versie van Siri die krachtiger en slimmer is. Opvallend is dat deze Siri 2.0 wordt aangedreven door Google Gemini. Apple zal Google ongeveer 1 miljard dollar per jaar betalen voor een AI-model met 1,2 biljoen parameters dat door Google is ontwikkeld.

→ Dit is Apple nog meer van plan met Siri

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google werkt aan een upgrade van Google Maps met Gemini. Volgens de zoekgigant moet je dan straks tijdens het rijden vragen kunnen stellen aan de AI-bot. Daarmee hopen ze ook de navigatie te verbeteren.

→ Maar deze functies komen níét naar Nederland

Apple Intelligence is voor het eerst in het Nederlands beschikbaar, waardoor je alle nieuwe functies eindelijk kunt aanzetten in Nederland én België. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat vrijwel alle applicaties meer handige features krijgen die werken met kunstmatige intelligentie.

→ Zo zet je Apple Intelligence aan

Meer iPhone-nieuws