Apple Intelligence blijft tot 2027 gratis (maar kost daarna mogelijk geld)

Dit jaar komt Apple Intelligence naar de iPhone en alle functies zijn gratis te gebruiken. Voorlopig dan, want vanaf 2027 vraagt Apple mogelijk geld voor de AI-features.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Intelligence

Apple zet met iOS 18 vol in op kunstmatige intelligentie door de introductie van Apple Intelligence. Vrijwel alle standaard apps op je iPhone worden uitgebreid met handige AI-functies. Je krijgt er met Writing Tools een schrijfhulp bij, die teksten kan samenvatten en herschrijven. Dat is niet alles, want Siri wordt veel slimmer en je kunt afbeeldingen creëren door simpele tekstopdrachten in te voeren.

Alle functies van Apple Intelligence komen met iOS 18 naar je iPhone, mits je een toestel hebt dat de nieuwe functies ondersteunt. Alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden uitgebreid met de AI-functies. Volgende maand komen daar ook de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) bij. Voorlopig is Apple Intelligence gratis beschikbaar voor deze toestellen, maar daar komt in 2027 mogelijk verandering in.

Vanaf 2027 mogelijk betaald

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman voorspelt dat het nog jaren duurt voordat Apple geld gaat vragen voor de AI-functies. Hij verwacht dat Apple pas over drie jaar met een betaalde versie van Apple Intelligence komt. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de techniek, daar heeft Apple langer de tijd voor nodig. Volgens Gurman blijft Apple Intelligence daarom voorlopig nog gratis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas in 2027 is de gratis versie van Apple Intelligence zo goed ontwikkeld dat het bedrijf geld kan vragen voor exclusieve functies. Het is de verwachting dat Apple dan komt met een abonnement in de vorm van Apple Intelligence Plus, waarvoor je een maandelijks bedrag neerlegt. Dat abonnement wordt vergelijkbaar met iCloud Plus, met geavanceerdere functies. De basisfuncties van Apple Intelligence blijven wel gratis volgens Gurman.

Nog geen Apple Intelligence in Europa

Als Apple besluit om Apple Intelligence Plus te lanceren, is de kans groot dat het onderdeel wordt van iCloud Plus of Apple One. Voor die abonnementsbundel leg je op dit moment 19,95 euro per maand neer als individuele gebruiker. Met Apple Intelligence erbij wordt die prijs vermoedelijk hoger, volgens analisten kan Apple tussen de 10 en 20 euro per maand vragen voor geavanceerdere AI-functies. Het is in ieder geval zo goed als zeker dat Apple Intelligence voorlopig gratis blijft.

Het is niet verrassend dat Apple volgens Gurman nog jaren nodig heeft om Apple Intelligence te verbeteren. De techniek is in juni aangekondigd, maar het duurt nog wel even voordat de AI-functies overal beschikbaar zijn. In de Verenigde Staten komt Apple Intelligence in het najaar gratis beschikbaar, al gaat het dan wel nog om een testversie van de techniek. Europese gebruikers moeten nog langer wachten, hier komt Apple Intelligence pas in 2025.