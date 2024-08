Apple in onderhandelingen met de EU zodat wij wél Apple Intelligence krijgen

Zoals je misschien weet komt Apple Intelligence voorlopig niet beschikbaar in de EU. Maar Apple probeert hier wel iets aan te doen.

Apple in onderhandelingen met de EU vanwege Apple Intelligence

Als je op de iPhone of iPad nu de testversie van iOS met Apple Intelligence gaat installeren, dan is er in de beschrijving te lezen dat de AI-functies niet beschikbaar zijn in China en de Europese Unie.

Dat laatste komt door Apple’s problemen rondom de concurrentie-wet DMA van de EU. En inderdaad, na de installatie zitten er geen AI-functies in, ook al pas je je taal en regio aan.

Toch probeert Apple hier wel iets aan te doen. Apple heeft de nieuwe functies in eerste instantie geblokkeerd in de EU vanwege ‘zorgen over de privacy en veiligheid’. Waarschijnlijk weet Apple nog niet helemaal hoe ze Apple Intelligence specifiek voor Europa moeten aanpassen. Dit vanwege alle regels waaraan AI moet voldoen.

Tijdens een gesprek met investeerders werd aan Tim Cook gevraagd wanneer Apple Intelligence nou toch beschikbaar komt in de EU (en China). Cook gaf niet al teveel details prijs, maar hij zei wel dat Apple ermee ‘bezig’ is om de AI-functies voor ‘iedereen’ beschikbaar te maken.

Volgens berichten wil Apple de regels eerst helemaal doorgronden voordat ze een schatting gaan maken wanneer Apple Intelligence ook naar deze landen komt.

Apple Intelligence op de Mac (wél in de EU)

Als je toch niet langer kunt wachten is er wel een klein lichtpuntje. Apple Intelligence werkt namelijk wél op de Mac in de EU. In de release-notes van macOS staat dat Apple Intelligence alleen niet beschikbaar is in China. Als je hier de taal en regio instelt op ‘Engels (VS)’, dan verschijnt er in Systeeminstellingen een nieuwe optie ‘Apple Intelligence & Siri’. Alle schrijfgereedschappen zijn al beschikbaar, alleen plaatjes kun je nog niet genereren.