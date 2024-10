Eindelijk: dit is wanneer Apple Intelligence naar de EU komt

Apple heeft aangekondigd wanneer Apple Intelligence naar de EU komt! Dit is wanneer je Apple Intelligence in Nederland en de rest van Europa kunt gebruiken op je iPhone en iPad.

Apple Intelligence in de EU

Het is eindelijk bekend wanneer Apple Intelligence naar de EU komt! Apple heeft iOS 18.1 uitgebracht, waarmee de eerste functies van Apple Intelligence worden uitgerold voor gebruikers in de Verenigde Staten. Zij krijgen toegang tot features als Schrijfhulp en de verbeterde versie van Siri. Dat zijn nog lang niet alle AI-functies, want Apple brengt deze gefaseerd uit met tussentijdse iOS 18-updates.

In Nederland moeten we het vooralsnog zonder Apple Intelligence doen, zoals Apple eerder al had aangekondigd bij de WWDC. Dat heeft te maken met Europese regelgeving, waardoor Apple de nieuwe AI-functies hier nog niet wil uitbrengen op de iPhone en iPad. Daar komt volgend jaar verandering in, want Apple heeft eindelijk aangekondigd wanneer de nieuwe techniek ook hier beschikbaar komt. Vanaf april 2025 kunnen we Apple Intelligence in de EU gebruiken.

Deze functies komen eraan

Apple heeft een persbericht uitgebracht, waarin alle nieuwe iOS 18.1-functies worden genoemd. Daar bevestigt Apple ook dat Apple Intelligence in april 2025 naar de EU komt. Die maand komen de kernfuncties van Apple’s nieuwe techniek beschikbaar. Dat zijn de Schrijfhulp, Genmoji, de vernieuwde versie van Siri en de integratie van ChatGPT. Een deel van deze functies is vanaf iOS 18.1 al beschikbaar in de Verenigde Staten.

In het voorjaar komt Apple Intelligence dus eindelijk naar de EU. Met Schrijfhulp worden teksten herschreven, samengevat of van toon veranderd. Bij Genmoji stel je jouw eigen emoji samen met behulp van Apple Intelligence, zodat je een oneindige hoeveelheid aan plaatjes kunt maken. Gebruik je Siri regelmatig? Dan ga je vanaf april grote veranderingen merken, want Siri is dan veel slimmer. De spraakassistent heeft dan standaard toegang tot ChatGPT en voert gesprekken op een natuurlijkere manier.

Release van Apple Intelligence

Met iOS 18.1 komen er in Nederland en België helaas geen grote veranderingen naar je iPhone. In de Verenigde Staten is dat wel het geval, want de update betekent daar de release van Apple Intelligence. In de EU komt Apple Intelligence waarschijnlijk met iOS 18.4 of iOS 18.5 beschikbaar. Apple brengt doorgaans geen grote update uit in april, maar dat is in 2025 dus wel het geval.

Als we kijken naar voorgaande jaren verschenen iOS 16.4 en iOS 17.4 begin maart. Eind mei zagen we juist iOS 16.5 en iOS 17.5. Mogelijk brengt Apple dit jaar een extra update uit, waarmee Apple Intelligence naar de EU komt. Het is nog niet bekend of je de nieuwe techniek dan direct in het Nederlands kan gebruiken, maar dat zal vermoedelijk niet lang meer duren. Nog even geduld dus, want Apple Intelligence komt in april 2025 écht naar Nederland en België.