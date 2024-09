Met deze AI-tools op je iPhone kom je het dichtst bij Apple Intelligence in Europa

In Europa krijgen we op de iPhone 16 voorlopig geen Apple Intelligence. Met deze Apple Intelligence alternatieven bouw je een eigen versie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Intelligence alternatieven: zo maak jij je iPhone slimmer

De iPhone 16 is volgens Apple de eerste iPhone die compleet gemaakt is voor Apple Intelligence, maar in Europa hebben we daar voorlopig niets aan. Vanwege strenge EU-wetgeving kiest Apple ervoor om hier een alternatieve versie van iOS 18 uit te rollen zonder Apple’s generatieve kunstmatige intelligentie.

Gelukkig kun je ook je eigen Apple Intelligence bouwen, via verschillende AI-tools die wel verkrijgbaar zijn voor je iPhone. Daar heb je zelfs geen iPhone 16 voor nodig. Met deze Apple Intelligence alternatieven is de kunstmatige intelligentie niet zo soepel geïntegreerd, maar met een beetje moeite kun je er toch een hoop mee.

Betere gesprekken met Siri: ChatGPT

Met Apple Intelligence is Siri verbeterd zodat de spraakassistent je beter snapt. Zoek je naar een slimme AI-gesprekspartner op je iPhone, dan moet je bij ChatGPT zijn. De app heeft sindskort een gespreksmodus en die werkt bijzonder goed. Druk in de ChatGPT-app op het koptelefoonicoontje en je kunt een gesprek voeren zoals je ook met een mens doet. Praat over het project waar je aan werkt, vraag advies of bedenkt wat anders.

ChatGPT OpenAI 9,6 (39.339 reviews) Gratis via App Store via App Store

Objecten wissen uit een foto: Photomator

Apple komt met de mogelijkheid om objecten uit een foto te wissen, maar niet hier. Het team achter fijne macOS-app Pixelmator biedt een alternatief in de vorm van iOS-app Photomator. Deze app biedt allerlei fijne functies om je foto’s te bewerken, zoals de mogelijkheid om objecten te verwijderen. Let wel op dat dit geen gratis app is. Je kunt de app een week lang gratis te gebruiken, maar daarna betaal je 34,99 euro per jaar.

Photomator – Photo Editor Pixelmator Team 9 (164 reviews) Gratis via App Store via App Store

Slimmere e-mail: Canary Mail

Apple Intelligence laat je op een slimmere manier met je e-mail omgaan. Je kunt onder andere e-mails laten opstellen, je berichten laten samenvatten en je krijgt de belangrijkste e-mails als eerste te zien.

Wil je iets soortgelijks op je iPhone zonder te wachten op Apple Intelligence, dan kun je Canary Mail een kans geven. Ook deze app plaatst de belangrijkste e-mails bovenin en helpt met het schrijven van je e-mails. Ook heeft deze mail-app een focus op privacy, inclusief end-to-end-encryptie op al je e-mails.

Het grootste nadeel van Canary Mail is wel dat je een abonnement nodig hebt. Je kunt de app gratis gebruiken, maar de mogelijkheden zijn dan zeer beperkt. Om bijvoorbeeld e-mails te kunnen schrijven en te kunnen samenvatten heb je Canary Mail Pro nodig voor 20 dollar per jaar.

Canary Mail Cartasec Pte. Ltd. 8,4 (358 reviews) Gratis via App Store via App Store

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoeken in je agenda, tekstjes schrijven en afbeeldingen maken: Copilot

Copilot is een gratis app van Microsoft, die gebruikmaakt van ChatGPT voor teksten en DALL-E voor het maken van afbeeldingen. Je kunt de camera gebruiken om dingen te vragen over je omgeving. Als je regelmatig werkt met Microsoft 365, dan is Copilot een interessante tool om mee te werken. Net als Apple Intelligence kun je dan ook dingen over je agenda vragen.

Microsoft Copilot Microsoft Corporation 9,4 (3.186 reviews) Gratis via App Store via App Store

Visual Intelligence: Google Lens

Met Visual Intelligence is het mogelijk om de camera van je iPhone te gebruiken om informatie te krijgen over je omgeving. Zo kun je vragen wat voor ras een hond is, of zien wat de openingstijden van een restaurant zijn.

Vergelijkbare dingen kun je met Google Lens doen. Daarvoor download je de Google-app (die je ook gebruikt om mee te zoeken) en tik je in de zoekbalk op het icoontje van een camera.

Google Google 8,6 (28.229 reviews) Gratis via App Store via App Store

Genmoji: Emoji Kitchen

Hoewel de mogelijkheden niet zo eindeloos zijn als met Genmoji, waarbij je via een tekstopdracht elke soort emoji kunt bedenken, kom je met de Emoji Kitchen van Google toch al een heel eind. Met deze tool kun je alle emoji combineren om tot een nieuw resultaat te komen.

Actieknop gebruiken

Vergeet ook niet dat je met een iPhone 16 ervoor kunt kiezen om bovenstaande functies aan de actieknop te koppelen via de Shortcuts-app. Op deze manier voelt zo’n AI-functie meer als onderdeel van de iPhone.

Kanttekening: de privacy van Apple Intelligence

Natuurlijk staat Apple er om bekend om bij zijn producten de privacy van gebruikers hoog in het vaandel te houden. Je hebt een iPhone 15 Pro of een iPhone 16 nodig voor de technologie, omdat Apple Intelligence lokaal draait en al je interacties daardoor op je iPhone blijven. Maak je gebruik van de genoemde apps in dit artikel, dan word je privacy minder vanzelfsprekend gewaarborgd. Let daarom goed op.