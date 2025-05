Apple integreert waarschijnlijk een speciale game-app in iOS 19

Er gaan al langer geruchten dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een speciale game-app en die lijkt er in iOS 19 echt te gaan komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een speciale game-app in iOS 19

Volgens Bloomberg werkt Apple momenteel aan een standalone multiplatform-app voor games. Met deze app kunnen Apple-gebruikers games lanceren en onder meer ook game-prestaties en leaderboards bekijken en bijhouden. Apple is van plan om de app later dit jaar op de iPhone, iPad, Mac en Apple TV te installeren. De presentatie van de nieuwe game-app vindt waarschijnlijk tegelijkertijd plaats met de onthulling van iOS 19, macOS 16 en tvOS 19 tijdens de WWDC op 9 juni.

De nieuwe game-app zal Game Center vervangen, dat Apple lange tijd gebruikte om vrienden uit te nodigen voor mobiele games en prestaties bij te houden. Apple is ook van plan om de nieuwe game-app te gebruiken om Apple Arcade te promoten. Daarnaast zal de app alle games van derden bevatten die momenteel in de game-secties van de App Store te vinden zijn. Apple wil dat het gemakkelijker wordt om games te vinden en te downloaden.

De game-app wordt zoals gezegd gepresenteerd tijdens de WWDC op 9 juni. De uitrol naar iPhones, iPads, Macs en Apple TV’s vindt waarschijnlijk tegelijkertijd plaats met het beschikbaar komen van de nieuwe besturingssystemen voor het grote publiek.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beschikbaar in september

We verwachten dat Apple iOS 19 opnieuw rond dezelfde datum uitbrengt als eerdere grote iOS-updates. In 2024 verscheen iOS 18 op 16 september, iOS 17 kwam op 18 september 2023 en iOS 16 werd op 16 september 2022 uitgebracht. Als Apple dit jaar dezelfde planning aanhoudt, is de kans groot dat de officiële versie van de update in de derde week van september voor alle gebruikers beschikbaar is. Apple brengt nieuwe softwareversies vaak uit op maandag of dinsdag. Als we heel ver vooruitkijken valt de officiële release van iOS 19 mogelijk op maandag 15 september of dinsdag 16 september.