Apple heeft de prijzen van haar inruilprogramma stilletjes aangepast. Vooral MacBooks en iMacs leveren minder op dan voorheen. De inruilprijzen van iPhones zijn gelijk gebleven. In dit artikel zetten we de grootste stijgers en dalers op een rij.

Apple past inruilprijzen Trade In-programma aan

De veranderingen werden als eerst opgemerkt door internationale media, maar ook in Nederland heeft Apple gesleuteld aan het Trade In-programma. Met dit programma kun je bij aanschaf van een nieuw Apple-apparaat je oude exemplaar inleveren en korting krijgen.

In onderstaande tabellen hebben we per productcategorie de oude en nieuwe inruilprijzen in euro met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij om de maximale inruilbedragen: in de regel levert een ouder model minder op dan een recenter exemplaar. Ook defecten en de uiterlijke conditie hebben invloed op de inruilprijs. De oude inruilprijzen zijn via Wayback Machine opgevraagd.

MacBook en iMac

Met name de inruilprijzen voor MacBooks zijn flink veranderd. Het prijsverschil met de oude situatie kan oplopen tot tientallen euro’s. Zo levert een MacBook Pro nu maximaal 60 euro minder op dan voorheen. Ook krijg je fors minder voor een iMac Pro.

Aan de andere kant is de maximumprijs voor een MacBook Air juist verhoogd met 50 euro. Mogelijk houdt dit verband met de introductie van de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini. Deze Apple-computers zijn als eersten uitgerust met een M1-chip, in plaats van Intel-techniek.

Product Oude inruilprijs Nieuwe inruilprijs MacBook Pro 870 810 MacBook Pro (met 13 inch-scherm) n.v.t. 580 MacBook Air 490 540 MacBook 330 310 iMac Pro 1050 1020 iMac 630 640 Mac Pro 370 1400 Mac mini 430 430

iPad

Bij de iPad zijn de prijzen minder heftig gewijzigd. Wel levert de iPad Pro je maximaal twee tientjes minder op dan voorheen. Daartegenover is het inleveren van een iPad, het instapmodel, wel lucratiever geworden. Waarschijnlijk komt dit omdat laatstgenoemde onlangs vernieuwd werd, terwijl de iPad Pro eerder dit jaar een opvolger kreeg.

Product Oude inruilprijs Nieuwe inruilprijs iPad Pro 440 420 iPad 160 185 iPad Air 215 210 iPad mini 220 220

Apple Watch

Kijken we naar de Apple Watch, dan wordt vooral duidelijk dat Apple minder uitkeert voor oudere horloges. De Apple Watch Series 2 (uit 2016) en Series 3 (uit 2017) leveren respectievelijk 20 en 30 euro minder op dan voorheen. De prijswijzingen voor de Series 4 en Series 5 zijn minder drastisch.

Wat te doen met je oude telefoon?

Met het Apple Trade In-programma kun je je oude apparaat tijdens het kopen van een Apple-product inruilen. Je kunt ook producten van andere merken aanbieden, zoals Samsung. Alhoewel deze optie heel gemakkelijk is, levert het niet het meeste geld op. Het zelf verkopen van je telefoon levert in de meeste situaties namelijk meer geld op. Check onze gids met tips voor het zo goed mogelijk verkopen van je iPhone.