Apple heeft een programma aangekondigd voor het bestrijden van systematisch racisme en het bevorderen van raciale gelijkheid. Onderdeel van het initiatief is de bouw van een educatief centrum en het steunen van ondernemers van kleur.

Lees verder na de advertentie.

Apple lanceert initiatief voor bestrijden racisme

Het nieuws is gelijktijdig via persbericht en de Amerikaanse nieuwsshow CBS This Morning naar buiten gebracht. Apple gaat de komende jaren 100 miljoen dollar steken in meerdere initiatieven die raciale gelijkheid promoten en systematisch racisme bestrijden.

Apple gaat onder meer doneren aan Propel Center, een onderwijsinstituut in Atlanta (Verenigde Staten) dat zich richt op het ondersteunen van studenten aan ‘historisch zwarte universiteiten’. De iPhone-maker gaat helpen met het opzetten van een betere digitale infrastructuur en de bouw van een fysieke campus.

Nieuwe campus en Apple als geldschieter

Verder opent Apple een Developer Academy in de stad Detroit om programmeurs van kleur op te leiden. Binnen tien tot twaalf maanden leren zij om apps te ontwikkelen voor iOS, het besturingssysteem van de iPhone. De studenten worden hierin begeleid door ervaren ontwikkelaars van Apple en er is plaats voor 1000 leerlingen per jaar.

Ook gaat Apple ondernemers van kleur ondersteunen via een partnerschap met Harlem Capital. Deze partij verstrekt leningen aan een breed scala van ondernemers voor het opstarten van hun bedrijf. Tot slot doneert Apple een bedrag aan The King Center. Dit instituut is ter nagedachtenis aan Martin Luther King Jr. opgericht en probeert zijn gedachtegoed te verspreiden.

Eerste Apple-aankondiging van 2021

Het nieuwe sociale initiatief is de eerste Apple-aankondiging van 2021. In aanloop hiernaar werd druk gespeculeerd over waar het bedrijf mee op de proppen zou komen. CBS This Morning had namelijk verklapt dat Apple vandaag een “grote aankondiging” zou doen. Vervolgens staken allerlei mogelijke onthulling de kop op, bijvoorbeeld dat het bedrijf alle Apple Stores tijdelijk zou ombouwen tot vaccinatiecentra.

Het laatste nieuws over Apple: