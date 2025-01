Apple in 2025: deze producten staan dit jaar op de planning

Het nieuwe jaar is begonnen, dus dat betekent dat het tijd is om vooruit te kijken. Wat is Apple van plan in 2025? Deze producten kun je verwachten!

Apple in 2025

Apple heeft met 2024 een spannend jaar beleefd. Voor het eerst sinds de release van de Apple Watch in 2014 bracht het bedrijf een compleet nieuw product uit. De Apple Vision Pro is inmiddels in de Verenigde Staten en Europa verkrijgbaar, maar in Nederland en België moeten we nog wachten op de ruimtelijke computer. De iPhone 16-serie, Apple Watch Series 10, iPad mini 2024 en AirPods 4 verschenen hier gelukkig wel.

De software-aankondigingen waren misschien nog wel spannender in 2024. Het bedrijf kondigde Apple Intelligence aan en zet voor het eerst grootschalig in op kunstmatige intelligentie. Voor die functies moeten we in Nederland en België nog wel even wachten, want Apple rolt ze hier pas uit in 2025. Wat is het bedrijf dit jaar nog meer van plan? Wij zetten onze verwachtingen voor je onder elkaar!

1. iPhone 17

Apple brengt in 2025 de iPhone 17-serie uit, waarbij we een compleet nieuwe iPhone gaan zien. De iPhone 16 Plus maakt plaats voor de iPhone 17 Air, volgens geruchten Apple’s dunste iPhone ooit. Het dunnere model krijgt één 48-megapixelcamera, de A19-chip en een aluminium behuizing. Bij de iPhone 17 zien we dezelfde A19-chip, ProMotion en een verbeterde 24-megapixel frontcamera.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen naar verluidt een aangepast camera-eiland, waarbij de drie lenzen horizontaal naast elkaar geplaatst worden. Dit zijn voor het eerst drie 48-megapixelcamera’s. De Pro-toestellen draaien op de A19 Pro-chip en hebben 12 GB aan werkgeheugen. Ben je benieuwd naar de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max)? Lees dan hier alles over Apple’s volgende iPhone-reeks.

Verschijnt september 2025.

2. iPhone SE 2025

We hoeven niet tot september te wachten op de volgende iPhone, want Apple brengt de iPhone SE 2025 al in het voorjaar uit. Er worden grote veranderingen bij de iPhone SE verwacht, zo krijgt het toestel een nieuw design. Echt nieuw is het ontwerp niet, de telefoon krijgt vrijwel dezelfde behuizing als de iPhone 14. Daarmee neemt Apple definitief afscheid van Touch ID, in plaats daarvan is de iPhone SE beveiligd met Face ID.

Naar verluidt draait de iPhone SE 2025 op de A18-chip en heeft het toestel één 48-megapixelcamera. Met deze processor krijgt de goedkoopste iPhone ondersteuning voor Apple Intelligence. Andere veranderingen die worden verwacht zijn een usb-c-aansluiting en een 6,1-inch display. Wil je meer weten over de volgende generatie van de iPhone SE? Bekijk hier alle geruchten over de iPhone SE 2025.

Verschijnt voorjaar 2025.

3. Apple Watches

Voor 2025 staan maar liefst drie modellen van de Apple Watch gepland. We zien de Apple Watch Series 11, die volgens geruchten een bloeddrukmeter krijgt. Verder draait het toestel op de S11-chip en werkt Apple aan een nieuw micro-led-scherm. We zien dezelfde processor terug in de Apple Watch Ultra, want daarvan verschijnt de derde generatie in 2025. De geavanceerde Apple Watch krijgt waarschijnlijk eveneens een bloeddrukmeter.

Volgens recente geruchten kun je met de Apple Watch Ultra 3 berichten via een satellietverbinding versturen, een functie die tot nu toe exclusief voor de iPhone is. Naast de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 brengt Apple in 2025 ook een nieuwe generatie van de Apple Watch SE uit. De goedkoopste Apple Watch wordt voor het eerst gemaakt van plastic en krijgt een groter display. Het is nog niet duidelijk op welke processor de smartwatch draait.

Verschijnt september 2025.

4. iPads

Het is zo goed als zeker dat Apple in 2025 een nieuwe generatie van de ‘normale’ iPad uitbrengt. De huidige uitvoering stamt uit 2022, waardoor het hoog tijd is voor een update. De volgende iPad krijgt de A18-chip, waarmee de tablet eindelijk ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Apple heeft het design van de reguliere iPad in 2022 al aangepast, dus daar worden weinig veranderingen bij verwacht.

Ook de iPad Air en de iPad Pro krijgen in 2025 een update. De iPad Air 2025 draait op de M4-chip, bij de iPad Pro 2025 zien we waarschijnlijk de compleet nieuwe M5-chip. Beide tablets worden in twee formaten uitgebracht, je kunt kiezen tussen een 11- of een 13-inch display. Net als bij de iPad 2025 worden er bij de iPad Air en de iPad Pro 2025 geen grote aanpassingen in het ontwerp verwacht. De iPad mini krijgt in 2025 geen opvolger, de iPad mini 2024 is daarvoor nog te nieuw.

De iPad 2025 en de iPad Air 2025 verschijnen in het voorjaar, de iPad Pro 2025 wordt pas in het najaar verwacht.

5. MacBooks

Voor zowel de MacBook Air als de MacBook Pro staat in 2025 een nieuwe generatie op de planning. De MacBook Air maakt dit jaar de overstap naar de M4-chip, bij de huidige generatie is dat nog de M3-chip. Het gaat bij de MacBook Air voor om veranderingen onder de motorkap, de laptop verschijnt waarschijnlijk weer in een 13- en 15-inch uitvoering. De MacBook Air 2024 heeft standaard 16 GB werkgeheugen, dat we ook terug zullen zien bij de MacBook Air 2025.

De MacBook Pro 2025 draait juist op de M5-chip, die Apple in nog geen ander apparaat heeft gebruikt. Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuw ontwerp voor de MacBook Pro, maar komt dat vernieuwde design pas in 2026 naar de laptop. Dit jaar zien we dus nog geen nieuw ontwerp bij de MacBook Pro. Welke functies er nog meer naar de laptop komen is nog niet duidelijk.

De MacBook Air verschijnt in het voorjaar van 2025, voor de MacBook Pro 2025 moeten we wachten tot het najaar.

6. Macs

Voor een aantal Macs is het de hoogste tijd voor een upgrade, die Apple hoogstwaarschijnlijk voor 2025 op de planning heeft staan. De Mac Studio draait nu nog op de M2-chip, maar maakt in 2025 direct de overstap naar de M4 Max- en de M4 Ultra-chip. Voor de Mac Pro geldt hetzelfde, Apple voorziet het toestel in 2025 van de M4 Max- en de M4 Ultra-chip. Bij zowel de Mac Studio als de Mac Pro gaat het voornamelijk om aanpassingen onder de motorkap.

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een iMac met een groter scherm. In 2022 stopte Apple met de 27-inch iMac, maar het is goed mogelijk dat we in 2025 een nieuwe generatie van de iMac Pro zien. Het apparaat krijgt volgens Apple-analist Mark Gurman een 32-inch scherm en draait op de M4-chip. Er is nog veel onduidelijk over de volgende iMac, waardoor het nog niet zeker is dat het toestel inderdaad in 2025 verschijnt.

De Mac Studio en Mac Pro verschijnen juni 2025, de release van de iMac Pro volgt mogelijk oktober 2025.

7. AirPods

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Apple de AirPods Pro 2 op de markt bracht, waardoor de kans groot is dat de AirPods Pro 3 in 2025 komen. De AirPods Pro krijgen dit jaar een aangepast ontwerp. De steeltjes van de oortjes worden korter en het oplaadoosje krijgt mogelijk een scherm. Het is voor het eerst sinds de introductie van de AirPods Pro dat Apple het ontwerp van de oortjes aanpast.

Verder krijgen de AirPods Pro nieuwe gezondheidsfuncties, zo kunnen de oortjes je lichaamstemperatuur naar verluidt opmeten. De AirPods 4 en de AirPods Max krijgen waarschijnlijk geen update in 2025. Het is nog onbekend of Apple werkt aan een nieuwe generatie van de AirPods Max, daar zijn vooralsnog geen geruchten over. Wil je meer weten over de AirPods Pro 3? Lees dan hier alles over de nieuwe oortjes.

De AirPods Pro 3 verschijnen in het najaar van 2025.

8. HomePod met display

Eén van de grootste aankondigingen die Apple in 2025 zal doen gaat waarschijnlijk over de HomePod. Het bedrijf werkt al jaren aan een nieuwe versie van de speaker, die is uitgerust met een display. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe HomePod met scherm in 2025 officieel aankondigt. De speaker krijgt dan een 6- of 7-inch display, dat vergelijkbaar is met de iPad mini 2021 en de iPad mini 2024.

Met het scherm wordt het mogelijk om al je slimme apparaten te bedienen vanaf de HomePod. Ook krijgt de speaker een camera, waarmee je FaceTime-gesprekken of andere videogesprekken kunt voeren. De HomePod krijgt in 2025 dus een enorme update. Het wordt bovendien Apple’s eerste smart home-product, waarvan er in de toekomst vermoedelijk nog veel meer verschijnen. Voor de kleine speaker wordt ook een nieuwe generatie verwacht, de HomePod mini 2 komt volgens geruchten eveneens in 2025.

Verschijnt eind 2025.