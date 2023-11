Helaas: Apple is met deze vijf producten gestopt in 2023

Apple heeft in 2023 weer een reeks nieuwe apparaten aangekondigd, maar is ook gestopt met een aantal producten. Deze vijf Apple-apparaten zie je niet meer terug.

Apple in 2023

Het jaar zit er grotendeels op voor Apple, want er worden geen grote nieuwe aankondigingen meer verwacht in 2023. Apple kondigde dit jaar de Apple Vision Pro aan, het eerste nieuwe product sinds de introductie van de Apple Watch in 2014. Daarnaast zagen we dit jaar de iPhone 15, twee keer de MacBook Pro 2023 en de Apple Watch Series 9.

Dat was niet alles, want Apple presenteerde natuurlijk ook de nieuwe iMac en een nieuwe generatie MacBook Air. Opvallend was dat Apple geen nieuwe iPads heeft onthuld, dat is voor het eerst sinds de tablet werd aangekondigd in 2010. Naast een reeks nieuwe producten is Apple dit jaar ook gestopt met een aantal apparaten. Deze vijf producten heeft Apple in 2023 definitief stopgezet!

1. De iPhone mini

In aanloop naar het iPhone 15-event waren er al geruchten over. Apple zou in 2023 stoppen met de verkoop van de iPhone 13 mini. Die geruchten werden na de presentatie van de iPhone 15 werkelijkheid, want de iPhone 13 mini wordt niet meer geproduceerd. Hierdoor is er dus geen kleine iPhone meer met een randloos scherm en Face ID. Als je een kleine iPhone wilt ben je nu aangewezen op de iPhone SE 2022.

2. 13-inch MacBook Pro

Bij het laatste Apple-event in 2023 kondigde Apple een nieuwe generatie van de MacBook Pro aan. Dat betekende het einde van de 13-inch MacBook Pro, die nog voorzien was van de Touch Bar. De kleine MacBook Pro is nu vervangen door de 14-inch MacBook Pro, het instapmodel met de nieuwe M3-chip. Wil je tóch een MacBook met een 13-inch scherm? Dan hebben we gelukkig de MacBook Air 2022 nog.

3. MagSafe Battery Pack

Na de introductie van de iPhone 15 stopte Apple niet alleen met de iPhone 13 mini, ook de MagSafe Battery Pack moest in 2023 het veld ruimen. Met de draadloze oplader werd de batterijduur van je iPhone flink verlengd. Het enige dat je hoefde te doen was de powerbank via magneten vastklikken aan de achterkant van je iPhone. Apple werkt naar verluidt aan een opvolger van MagSafe, die draadloos opladen nog beter maakt.

4. MagSafe Duo Charger

Naast de MagSafe Battery Pack verdween ook de MagSafe Duo Charger uit het assortiment van Apple in 2023. De draadloze oplader kon gelijktijdig twee apparaten van stroom voorzien, zoals een iPhone en Apple Watch. De dubbele MagSafe-oplader kostte maar liefst 149 euro. Het is goed mogelijk dat Apple werkt aan een opvolger, die werkt met de nieuwe generatie MagSafe. Maar dat blijft nog even afwachten.

5. Leren accessoires

Apple is van plan om in 2030 CO₂‑neutraal te zijn en heeft in 2023 grote stappen in de goede richting gezet. Het bedrijf heeft een speciaal ‘Carbon Neutral’-logo geïntroduceerd en de Apple Watch Series 9 is zelfs het eerste klimaatneutrale product van Apple.

Binnen dit klimaatdoel passen leren accessoires natuurlijk niet, Apple is daarom in 2023 gestopt met alle leren telefoonhoesjes en andere producten. In plaats daarvan biedt het bedrijf nu de FineWoven telefooncases aan. Het blijft nog even afwachten of dit nieuwe materiaal een succes wordt. De eerste reacties waren in ieder geval niet positief.

Wat gaat Apple in 2024 doen?

In 2023 heeft Apple dus van een aantal producten afscheid genomen. Het is de verwachting dat 2024 een belangrijk jaar wordt voor Apple, met de release van de Apple Vision Pro, de iPhone 16 én nieuwe iPads. Wil je nu alvast weten welke iPads er volgend jaar verschijnen? Lees dan hier welke iPads we volgend jaar verwachten, want het is goed mogelijk dat er volgend jaar maar liefst vier nieuwe iPads verschijnen!

