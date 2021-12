Apple in 2022: zoveel nieuwe producten komen er (waarschijnlijk) aan

Je kunt maar beter beginnen met sparen, want 2022 belooft een bomvol Apple-jaar te worden. Van de iPhone 14, drie nieuwe Apple Watches tot aan maar liefst vijf nieuwe Macs: dit verwachten we van Apple in 2022.

Deze Apple-producten verwachten we in 2022

2021 loopt op zijn eind en dus is het tijd om een blik op volgend jaar te werpen. Er zijn de afgelopen week veel geruchten over Apples plannen voor 2022 naar buiten gekomen en dus is het een ideaal moment om alvast een eerste overzicht te maken. In chronische volgorde: dit is wat Apple in 2022 (waarschijnlijk) gaat aankondigen.

iPhone SE 2022 – Maart/april 2022

De tweede-generatie iPhone SE verscheen aan het begin van de pandemie, in april 2020. Het toestel combineert een bekend ontwerp met snelle hardware, waardoor de prijs-kwaliteitsverhouding ongekend hoog is.

Omdat de iPhone SE 2020 een succesnummer was (en is), wil Apple hier natuurlijk op voortborduren. Volgens sommige bronnen verschijnt de opvolger in het begin van volgend jaar.

De iPhone SE 2022, die in de wandelgangen ook iPhone SE Plus wordt genoemd), schijnt een groter display en A15-chip te krijgen. Deze razendsnelle chip zit ook in de iPhone 13.

Nieuwe iPads – Juni 2022

2022 belooft een bomvol iPad-jaar te worden. Volgens geruchten gaat Apple maar liefst drie nieuwe modellen aankondigen: een ‘normale’ iPad (instapmodel), iPad Air en een iPad Pro. Vooral de laatste schijnt interessant te worden.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Mark Gurman krijgt de opvolger van de iPad Pro 2021 draadloos opladen. Dat is bijzonder, want tot nog toe ondersteunt geen enkele Apple-tablet dit. Om het draadloos opladen mogelijk te maken zou de iPad Pro van 2022 een glazen behuizing krijgen, in plaats van aluminium.

Door naar de ‘gewone’ iPad, die afgelopen september nog werd vernieuwd. Gurman meldt dat Apple volgend jaar met een nieuw instapmodel komt. Helaas laat hij niet weten wat er precies gaat veranderen. Datzelfde geldt voor de iPad Air. De vorige iPad Air verscheen in 2020.

iPhone 14 – September 2022

Te beginnen met een inkoppertje: Apple brengt volgend jaar zonder twijfel opvolgers voor de iPhone 13-lijn uit. Omdat deze toestellen veel lijken op de iPhone 12 uit 2020, verwachten we dat Apple volgend jaar groots uitpakt.

Wat je je daarbij moet voorstellen? Volgens de eerste geruchten krijgt de iPhone 14 een nieuw ontwerp dat is geïnspireerd op de iPhone 4, die in 2010 verscheen. Ook belangrijk: de notch zou helemaal verdwijnen, of in ieder geval flink kleiner worden.

Verder schijnt Apple definitief geen opvolger voor de iPhone 13 mini uit te brengen. In plaats daarvan introduceert men een nieuw model: de iPhone 14 Max. Deze is net zo goed als het instapmodel, maar groter. Samenvattend zijn dit de verwachte modellen:

iPhone 14 met 6,1 inch-scherm, de iPhone 14 Max zou een 6,7 inch-display krijgen.

iPhone 14 Pro krijgt een 6,1 inch-display, de iPhone 14 Pro Max komt op 6,7 inch uit.

3 X Apple Watch – September 2022

De Apple Watch Series 7 kreeg volgens geruchten allerlei nieuwe functies, maar niets bleek minder waar. Er is nog niet veel bekend over de Series 8, buiten dat Apple (natuurlijk) op gezondheid gaat focussen. Het nieuwe Apple-horloge zou bijvoorbeeld een bloedsuiker- en lichaamstemperatuurmeter krijgen.

Verder schijnt Apple ook twee andere Watches aan te kondigen, waaronder een opvolger voor de Apple Watch SE. Dit betaalbare horloge kwam in 2020 gelijk met de Apple Watch Series 6 uit en staat vooral bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Over de Apple Watch SE 2 is helaas nog maar weinig bekend.

Dat geldt ook voor de meest mysterieuze van het stel. Achter de schermen schijnt Apple aan een robuuste Watch voor sporters te sleutelen. Deze zou je onder meer moeten kunnen dragen tijdens het beoefenen van allerlei extreme sporten, zoals snowboarden en rotsklimmen.

Jaar van de Mac – Najaar 2022

2022 wordt het jaar van de Mac. Volgens de eerder aangehaalde Mark Gurman brengt het bedrijf volgend jaar maar liefst modellen uit:

Een high-end iMac met Apple Silicon-chip. De Mac schijnt groter dan 24 inch te worden.

De MacBook Air van 2022 krijgt een M2-chip, de opvolger van de huidige M1-chip die in de MacBook Air van 2020 zit.

Ook de Mac mini wordt vernieuwd. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat veranderen.

Er komt volgens Gurman een nieuwe instapversie van de MacBook Pro aan. Vermoedelijk vervangt deze het huidige 13 inch-model.

Opmerkelijk: Apple schijnt volgend jaar ook een nieuwe Mac Pro uit te brengen. De belangrijkste verandering? Een Apple Silicon-chip.

Outsiders: nieuwe AirPods Pro en een bril?

De instap-AirPods werden afgelopen jaar al vernieuwd, dus het is wachten totdat de AirPods Pro aan de beurt zijn. De eerste versie van Apples high-end oordopjes kwam in 2019 uit. 2022 lijkt dus een ideaal moment om de AirPods Pro 2 uit te brengen.

Volgens meerdere bronnen krijgen de nieuwe Pro-oordopjes een vernieuwd, compacter design. Verder is het niet meer dan logisch dat Apple de geluidskwaliteit omhoog krikt.

Tot slot: misschien komt Apple volgend jaar wel met een ‘One more thing’-moment? We weten dat het bedrijf op de achtergrond aan allerlei mysterieuze projecten sleutelt, zoals een slimme bril (de zogeheten Apple Glass), een nieuw soort HomePod en zelfs een auto. Het zou dus zomaar kunnen dat het bedrijf in 2022 verrassend uit de hoek komt en een geheel nieuw product aankondigt.

Naar welke aankondiging(en) kijk jij het meeste uit? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.

