Vooruitblik: 5 voorspellingen voor Apple in 2021

Het nieuwe jaar is begonnen, dus is het tijd om 2020 achter ons te laten en vooral vooruit te kijken naar 2021. Dit verwachten wij van Apple dit nieuwe jaar.

Apple in 2021: 5 voorspellingen op een rij

Trouwe iPhoned-lezers zagen hem al aankomen: iedere eerste dag van het jaar poetsen we op iPhoned onze glazen bol op om te voorspellen wat er ons de komende twaalf maanden te wachten staat.

1. Eindelijk een nieuw design voor de MacBook en iMac

Met de komst van de M1-chip is de binnenkant van de Mac klaar voor de toekomst, nu de buitenkant nog. Al sinds 2016 ziet de MacBook er hetzelfde uit, en de iMac is zelfs nog meer toe aan een nieuw jasje. De iMac heeft nog steeds een hopeloos verouderd design, met forse zwarte schermranden die het apparaat onnodig groot maken.

De MacBook liet eind 2019 met de 16 inch-MacBook Pro al zien dat de schermranden een stuk smaller kunnen, maar de kleinere 13 inch-varianten lieten deze verbetering tot nu toe niet zien. Als de Mac er straks ook nog eens modern uitziet en op Apples eigen chips draait, zal het lastig worden om met deze laptops en desktops te concurreren.

2. Face ID komt naar de Mac

We rekenen er dus op dat Apple dit jaar groots uitpakt met een gloednieuw ontwerp, dat er niet alleen moderner uitziet met smallere schermranden, maar ook functioneel iets nieuws doet.

De meest logische toevoeging is Face ID op de Mac. Door het design van de iMac en MacBook is de afstand tussen jouw gezicht en de Face ID-camera optimaal om een snelle gezichtsscan te kunnen maken. Daardoor kan je zonder moeite je Mac ontgrendelen, inloggen bij een app of een betaling goedkeuren.

3. Upgrades voor alle AirPods (behalve de Max)

2020 was een rustig jaar voor de AirPods, maar daar komt in 2021 verandering in. Alles wijst erop dat zowel de reguliere AirPods als de AirPods Pro op een flinke upgrade kunnen rekenen, die verder gaat dan een nieuwe chip.

Zo zou de reguliere AirPods het design van de AirPods Pro overnemen (zonder ruisonderdrukking) en krijgen de AirPods Pro weer een ander ontwerp zonder steeltjes die uit je oren steken. De enige AirPods waarvan we geen upgrade verwachten is de AirPods Max; die is nog te nieuw.

4. Een nieuw design voor de Apple Watch

De Apple Watch is al jaren een vast onderdeel van Apples productlijn, maar heeft nog steeds hetzelfde ontwerp als de allereerste. Nu de technische stappen steeds kleiner worden, verwachten we dat Apple nu ook iets aan het uiterlijk van de smartwatch gaat doen.

Zo kan het bedrijf de Apple Watch SE verder onderscheiden van de Watch Series 7. Hoe dat design er precies uit gaat zien, is natuurlijk de grote vraag. Zou het eindelijk gebeuren dat Apple gehoor geeft aan de fans die om een ronde Apple Watch vragen?

5. De terugkeer van Touch ID in de iPhone 13

Zoals het er nu naar uitziet verschijnen er weer vier iPhones in september 2021. Maar de grote vernieuwing die de toestellen introduceren, zou zomaar een oude bekende kunnen zijn. Al jaren test Apple manieren om een vingerafdrukscanner onder het scherm te verwerken.

Daarmee kun je niet alleen je iPhone ontgrendelen door ernaar te kijken, maar ook door je vinger simpelweg op het scherm te leggen. Tegen de tijd dat jij het toestel uit je broekzak hebt gehaald, heeft hij jou dan al herkend.

Wat verwacht jij zelf van Apple in 2021? Laat van je horen in de reacties onder dit bericht!