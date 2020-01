Die champagnekurk uit de voortuin halen en het vuurwerk opvegen kan nog wel even wachten. Ga er lekker voor zitten en kijk samen met ons mee naar Apple in 2020. Deze 7 dingen verwachten wij.



Apple in 2020 vooruitblik: dit verwachten wij

Gelukkig nieuwjaar! Een nieuw decennium is vanaf vandaag officieel begonnen en daarmee ook een nieuw en belangrijk jaar voor Apple. Zoals je gisteren in onze terugblik op 2019 kon lezen, mag Apple wat ons betreft terugkijken op een goed jaar. Het bedrijf kwam de wensen van de gebruiker keer op keer tegemoet, een lijn die het bedrijf hopelijk doorzet in 2020. Dit zijn onze 7 voorspellingen voor het nieuwe jaar.

1. De iPhone SE 2 komt er echt

We zouden het je niet kwalijk nemen als je na deze eerste voorspelling de neiging krijgt om je browser te sluiten. AL jaren horen we geruchten over een opvolger van de iPhone SE, die keer op keer niet verschijnt. In 2020 wordt dat een ander verhaal. Alles wijst er namelijk op dat Apple eindelijk de iPhone SE 2 aan het begin van dit nieuwe jaar op de markt brengt.

Het toestel zou hetzelfde design als de iPhone 8 krijgen, wat hem wel wat groter maakt dan de originele SE. Ondanks dit wat gedateerde uiterlijk zou Apple de SE 2 uitrusten met de A13-chip, dezelfde razendsnelle chip die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro verwerkt zit. Het zal voornamelijk van de prijs afhangen of de iPhone SE 2 de moeite waard wordt. Als Apple bereid is om het toestel voor drie- of vierhonderd euro uit te brengen, heeft het bedrijf zijn eerste verkoophit waarschijnlijk al vroeg in het jaar te pakken.

2. De eerste 5G iPhones komen in september

De kans is groot dat we dit jaar de eerste iPhones krijgen die 5G ondersteunen. Dat is nu nog vooral goed nieuws voor de Verenigde Staten, aangezien het in Nederland nog wel wat langer zal duren tot 5G de norm is. Toch is het een goede ontwikkeling, want dat betekent dat alle iPhones die vanaf september dit jaar verschijnen in theorie klaar zijn voor 5G. Handig als je niet het nieuwste model koopt en je daardoor toch in bijvoorbeeld 2021 of 2022 een toestel in huis haalt dat overweg kan met deze nieuwe standaard voor mobiel internet.

3. Na de AirPods ook een Apple-koptelefoon voor over je oren

Het succes van de AirPods is bij Apple niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het is geen toeval dat we in 2019 zowel een upgrade van de reguliere AirPods als de nieuwe AirPods Pro kregen. Wij verwachten dat Apple dit in 2020 verder uitbreidt met een over ear-koptelefoon die net zo gebruiksvriendelijk is. Vorig jaar zijn er al wat geruchten opgedoken dat Apple in ieder geval de mogelijkheden voor een dergelijk accessoire onderzoekt.

Bovendien zou een koptelefoon die volledig over je oren gaat voor nog betere ruisonderdrukking kunnen zorgen. Goed nieuws voor mensen die de ruisonderdrukking van de AirPods Pro nog niet sterk genoeg vinden. Hetzelfde geldt voor de geluidskwaliteit, die ongetwijfeld omhoog zal gaan. Al denken we dat dit ook voor een soortgelijke stijging in de prijs zal zorgen.

4. Een goedkopere HomePod, die ook naar Nederland komt

Op wat software-updates na lijkt Apple de HomePod zo goed als vergeten te zijn. Best gek, want Google en Amazon timmeren hard aan de weg met hun slimme speakers die in steeds meer huiskamers te vinden zijn. Daarom is het hoog tijd dat Apple het HomePod-project weer oppakt en op een nieuwe manier benadert.

Daarvoor kan het bedrijf goed naar Google kijken. Met een goedkopere kleine HomePod spreekt Apple een nieuw publiek aan, terwijl de huidige HomePod nog in te weinig landen beschikbaar is. Door de twee producten direct in meerdere landen te lanceren heeft Apple in een klap een duidelijke visie voor slimme speakers: een kleinere HomePod mini met een minder hoge geluidskwaliteit maar een lagere prijs en een duurdere grote HomePod voor de muziekliefhebber.

5. Het einde van het vlindertoetsenbord

Apple heeft heel wat klachten moeten ontvangen voordat het bedrijf eind 2019 overstag ging en het vlindertoetsenbord uit de 16 inch MacBook Pro haalde. Het kan haast niet anders dat we dit kwetsbare toetsenbord nooit meer terugzien in nieuwe Apple-producten, wat goed nieuws is voor de Mac in 2020. Wij verwachten een nieuwe MacBook Air en 13 inch MacBook Pro die ook weer terugkeren naar het klassieke schaartoetsenbord.

6. iOS 14 wordt geen revolutionaire update, en dat is prima

iOS 13 introduceerde met een donkere modus, Sign in With Apple en meerdere grote aanpassingen in apps heel wat verandering teweeg. Dat was goed te merken, want door alle bugs en foutjes installeerden we in september en oktober talloze tussentijdse updates op onze iPhone, iPad en Apple Watch.

Wij verwachten op basis van geruchten dat Apple in 2020 pas op de plaats maakt. Met iOS 14 is het weer tijd voor een minder revolutionaire update, zodat Apple zich vooral op de prestaties en stabiliteit kan focussen. Dat zou onder meer gebeuren met een nieuw bètaprogramma waarmee specifieke functies op een nieuwe manier getest kunnen worden. Laten we hopen dat dit ervoor zorgt dat we in september dit jaar een stabiele grote update kunnen installeren.

7. Een eerste glimp van Apples ar-bril

Onze laatste voorspelling is een gewaagde, maar zeker niet onmogelijk. Met alle geruchten en gelekte informatie in de code van iOS is het zeker dat Apple aan een eigen ar-bril werkt. De grote vraag is nu wanneer wij deze te zien krijgen. Wij zouden er niet van opkijken als Tim Cook in september een ‘one more thing’ presenteert door ons een eerste blik op dit nieuwe product te geven. Net zoals het bedrijf destijds deed met de nieuwe Mac Pro. We verwachten niet dat we rond deze tijd over een jaar al met een Apple-bril op onze neus zitten, maar dat we al wel alvast kunnen nadenken over welk montuur we gaan kiezen.