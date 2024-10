Apple presenteert iMac 2024: de kleurrijkste Mac nu met M4-chip

Apple heeft de iMac 2024 officieel aangekondigd! De kleurrijkste Mac draait nu op de M4-chip en heeft meer werkgeheugen. Dit is de iMac 2024.

iMac 2024

De iMac 2024 is gepresenteerd! Met een persbericht heeft Apple de nieuwe generatie van de iMac aangekondigd. Het toestel heeft de overstap gemaakt naar de M4-chip, met een 8- of 10-core CPU en 10-core GPU. De vorige generatie van de iMac kwam uit in 2023 en was voorzien van de M3-chip. De nieuwste iMac heeft bovendien tot vier Thunderbolt 4-poorten.

In het ontwerp van de iMac 2024 heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd. Het toestel beschikt over een 24-inch 4,5K Retina-display, net als de iMac 2023. Nieuw is de variant met nanotextuur, die je kunt kiezen voor een mattere afwerking van het display. Boven het scherm vinden we opnieuw een 1080p FaceTime-camera. De nieuwe generatie van de iMac is in zeven opvallende kleuren beschikbaar. Je kunt kiezen voor groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver. Apple heeft bij de iMac 2024 dus weer voor een reeks vrolijke tinten gekozen.

Apple Intelligence en meer werkgeheugen

Waar Apple het design van de iMac 2024 nauwelijks heeft aangepast, geldt dat niet voor de functies onder de motorkap. Het toestel draait op de M4-chip en heeft standaard 16 GB aan werkgeheugen. Bij de iMac 2023 kreeg je nog slechts de helft aan werkgeheugen, dat apparaat kwam standaard met 8 GB RAM. De nieuwe generatie van de iMac heeft meer werkgeheugen nodig, omdat het apparaat later wordt uitgebreid met Apple Intelligence.

De iMac 2024 is de eerste iMac die volledig is ingericht op Apple Intelligence. Dat is terug te zien bij het werkgeheugen en de processor van het toestel. De M4-chip heeft een speciaal onderdeel dat is bedoeld voor alle functies die werken met Apple Intelligence. Veel van deze features worden lokaal op de iMac gedraaid, waar de M4-chip speciaal voor is ontwikkeld. De iMac 2024 is daarmee klaar voor de komst van Apple Intelligence in Europa.

Release van de iMac 2024

Naast de iMac 2024 heeft Apple een reeks nieuwe accessoires aangekondigd. De Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard zijn nu voorzien van een usb-c-aansluiting. Daarmee neemt Apple officieel afscheid van de Lightning-poort, die we nog in de vorige versies van de accessoires zagen. Dat betekent goed nieuws, want je hebt nu nog maar één kabel nodig om je iPhone, iPad en alle Apple-accessoires op te laden.

Apple heeft de iMac 2024 inmiddels officieel aangekondigd, maar het apparaat ligt nog niet in de winkels. Vanaf vrijdag 8 november 2024 is de iMac in de winkels verkrijgbaar. Ben je van plan om het toestel te kopen? Dan kun je de iMac nu al bestellen via de pre-order. Op vrijdag wordt de nieuwe iMac dan direct bij je thuis afgeleverd, zodat je het apparaat als eerste in huis hebt. Je betaalt 1519 euro voor de iMac 2024, bekijk hier waar de pre-order al is begonnen: