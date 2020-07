Apple wint Europese rechtszaak: miljardenboete (voorlopig) van de baan

Apple heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen, waardoor het bedrijf geen 13 miljard euro aan de Ierse overheid hoeft te betalen.

Apple wint Ierland rechtszaak

Dit heeft het Europese Gerechtshof zojuist besloten. Al sinds 2016 hing er een boete van 13 miljard euro boven het hoofd van Apple. Het bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan illegale staatssteun van Ierland. Het bedrijf zou daar veel minder belasting hebben betaald dan de bedoeling is.

Na onderzoek besluit het Gerechtshof nu dat dit toch niet het geval was. Zowel Apple als Ierland gingen in 2018 in beroep tegen de aanklacht, die nu positief voor de twee partijen uit lijkt te pakken.

Volgens het Gerechtshof heeft de Europese Commissie niet voldoende bewezen dat Apple en Ierland de Europese wet hebben overtreden. Daardoor is de klacht over illegale staatssteun ongegrond verklaard.

Commissie kan nog in beroep

De rechtszaak gaat over de periode tussen 2003 en 2014, waarin Apple volgens de Europese Commissie een speciale belastingdeal met Ierland sloot. Dat kwam gunstig uit voor zowel Ierland als Apple, maar zou oneerlijk zijn tegenover andere bedrijven.

Apple kan dus even gerust ademhalen, maar de kans is groot dat het hier niet bij blijft. Zo mag de Europese Commissie tegen de uitspraak in beroep gaan, wat volgens kenners waarschijnlijk ook gaat gebeuren. Wordt vervolgd dus.