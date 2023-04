Alwéér storing – Apple ID vraagt continu om wachtwoord op je iPhone

Vraagt jouw iPhone de laatste tijd telkens naar je Apple ID-wachtwoord? Dan ben je niet de enige, want Apple kampt (alweer) met een storing. Dit is er aan de hand.

Storing Apple ID op iPhone

Veel iPhone-gebruikers ervaren de laatste tijd problemen met het inloggen op hun Apple ID. Een nieuwe bug zorgt er namelijk voor dat je plotseling wordt uitgelogd bij je Apple ID en soms zelfs niet meer in kan loggen. Wanneer je het wachtwoord van je Apple ID opnieuw intypt wordt er (onterecht) aangegeven dat het wachtwoord incorrect is.

Het is nog onduidelijk waardoor de storing wordt veroorzaakt. Apple heeft nog niet gereageerd op het probleem en ook op Apple’s website met actuele storingen staat de bug (nog) niet. Het is daarom onduidelijk wanneer de storing wordt verholpen. Wat weten we inmiddels wel van het probleem met het wachtwoord van je Apple ID op je iPhone?

Probleem leidt tot issues met Apple TV

De grootste problemen doen zich nu dus voor met het inloggen op je Apple ID. Bij een aantal gebruikers beperkt het aantal problemen zich echter niet tot het inloggen. Zo zijn er ook meldingen binnengekomen van abonnementen die plots zijn verdwenen bij een Apple ID. Denk hierbij aan het Apple TV Plus-abonnement, dat na het inloggen opeens niet meer tussen je lijst van abonnementen staat.

Erg vervelend natuurlijk, want hierdoor kan je Apple TV Plus helemaal niet meer gebruiken. Heb je ook last van dit probleem? Dan is het aan te raden om even uit te loggen en weer opnieuw in te loggen bij je Apple ID. In sommige gevallen loste dit de bug (tijdelijk) op.

Een echte oplossing voor de storing is er op dit moment helaas nog niet. Het is wel de verwachting dat Apple snel met een aantal bugfixes komt om de problemen te verhelpen.

Opnieuw een storing bij Apple-dienst

Dit is niet de eerste storing deze maand bij een dienst van Apple. Eerder deze maand lag Apple’s Weer-app er meerdere keren uit. Ook bij die storing had Apple een aantal dagen nodig om het probleem echt te verhelpen. Het is voor nu nog even afwachten hoe lang Apple nodig gaat hebben om de problemen met Apple ID te verhelpen, zeker omdat Apple de storing zelf nog niet heeft erkend.

Zodra Apple een probleem officieel erkent duurt het vaak niet lang meer voordat er een oplossing voor de bug is. Voor nu lijkt het probleem zich in ieder geval voornamelijk voor te doen op de iPhone. Heb jij ook problemen met het inloggen of het zien van abonnementen in je Apple ID? Bekijk dan hier de website met actuele storingen van Apple.

