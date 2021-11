Apple geeft Apple ID-pagina een fris en overzichtelijk nieuw ontwerp

Zonder Apple ID kun je geen gebruikmaken van je Apple-apparaat. Het is dan ook belangrijk om op ieder moment toegang te kunnen krijgen tot je Apple ID-gegevens. Deze gegevens hebben nu een nieuw uiterlijk gekregen.

Lees verder na de advertentie.

Apple ID-pagina nu veel overzichtelijker

Apple heeft de Apple ID-landingspagina geüpdatet. De nieuwe pagina is meer in lijn met Apples recente ontwerpstijl. Zo oogt de boel een stuk strakker, met veel wit en grijstinten. Alle informatie is nu overzichtelijk weggewerkt in een kaart-stijl-weergave. Hierdoor zien gebruikers in één oogopslag de belangrijkste gegevens van hun Apple ID.

Aan de linkerkant zien we een menu dat vanaf iedere aparte pagina beschikbaar is. Hier vind je de opties ‘Login en beveiliging’, ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Betaalmethoden’, ‘Delen met gezin’, ‘Apparaten’ en ‘Privacy’. Welke gegevens je waar vindt spreekt voor zich.

Het aanpassen van Apple ID-gegevens is in het afgelopen jaar al een stuk makkelijker geworden. Voorheen was bijvoorbeeld het verwijderen van je Apple ID een behoorlijk gedoe. Het ontwerp van de website liep nog een beetje achter, waardoor het vinden van bepaalde instellingen niet altijd even makkelijk was. Dat is nu verleden tijd.

Lees ook: Tip: zo kun je in 3 stappen je Apple ID verwijderen

De voordelen van een Apple ID

Je hebt je Apple ID nodig om je iPhone te kunnen gebruiken, maar waar is het account nog meer goed voor? Je gebruikt je Apple ID onder andere voor het installeren van apps. Ook staat het account gekoppeld aan allerlei Apple-diensten, zoals iCloud – mocht je hier gebruik van maken.

Ook handig: je Apple ID en iCloud verbinden al jouw Apple-producten aan elkaar. Hierdoor werken functies als Continuity erg goed – denk bijvoorbeeld aan de automatische synchronisatie van notities, of het gebruiken van je AirPods en Apple Watch.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Meer over Apple: